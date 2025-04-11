快訊

質詢火藥味濃！蔣萬安和她「大戰8分鐘」 轟綠營是共產黨走狗

首曝內幕！賈永婕「思考3秒」點頭接任101董座 找她來的高層說這了句

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄女在垃圾車開車時拋垃圾 砸中清潔隊員挨告

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄楠梓區一名女子昨天晚上倒垃圾，趁垃圾車開過去，看準時間從車後方拋出垃圾，不料擊中清潔隊員，被提告傷害。圖／取自爆料公社公開版臉書
高雄楠梓區一名女子昨天晚上倒垃圾，趁垃圾車開過去，看準時間從車後方拋出垃圾，不料擊中清潔隊員，被提告傷害。圖／取自爆料公社公開版臉書

高雄楠梓區一名女子昨天晚上倒垃圾，趁垃圾車開過去，看準時間從車後方拋出垃圾，不料砸中清潔隊員，被提告傷害，她在臉書發文反控垃圾車開太快，不讓民眾丟垃圾；高雄環保局今天回應，該民眾多次在垃圾車行進間丟垃圾，這次砸中同仁，已報案後續交由警方處理。

這名女子在臉書控訴，住家巷子有三班垃圾車，一班6點半左右、一班6點50沿街就是開進巷子裡，慢慢開讓居民丟，大概兩三個禮拜前，垃圾車突然變很快，也不讓他們丟，要他們去前面他們自己認知的定點倒。

女子還說，某一天，發現速度真的很快，連回收也是，倒個回收掉滿地，還要沿路撿回去，打去1999，後來找議員里長通通沒用。

她無奈說，跟車人員跑去跟里長說我們一家老小都用垃圾丟他，他跑去報警，提告傷害，這台垃圾車的跟車人員的狀況不只有這樣，很多人要倒，他就是不准倒，態度很差。

高雄市環保局解釋，沿街收運的意思是指沿街定點、定時收運，app系統上均會標註固定收運地點及時間，有關標註造成民眾誤解，會做修正，但也提醒民眾務必在停留點等待垃圾車，勿於車輛行進中追趕垃圾車或拋丟垃圾。

環保局指出，垃圾車經過該住戶巷弄減慢速度，民眾誤以為可以沿街丟垃圾，這種行為非常危險，該住戶多次在垃圾車行進中丟垃圾，除可能造成民眾重心不穩安全疑慮，垃圾也可能砸中清潔人員，再次呼籲民眾到定點等待垃圾車到達；被垃圾砸中的同仁已經到警局報案，後續交由警方處理。

警方說，昨晚楊姓女清潔隊員報案稱，清收運垃圾時，被民眾丟擲垃圾時砸到腿部受傷，當晚約7時許已向楠梓警分局提告傷害及妨害公務，已依法受理偵辦中。

垃圾車 提告 環保局

延伸閱讀

桃園市清明連假正常收運垃圾 籲紙錢減量集中燒

彰化縣公告清明連假垃圾清運時間 環保局仍將加強稽查

竹市南大路水管破掏空卡住垃圾車 拚25日復通行

一聲巨響路面塌竹市垃圾車後輪被吞 25日進行路面修復

相關新聞

影／高雄女在垃圾車開車時拋垃圾 砸中清潔隊員挨告

高雄楠梓區一名女子昨天晚上倒垃圾，趁垃圾車開過去，看準時間從車後方拋出垃圾，不料砸中清潔隊員，被提告傷害，她在臉書發文反...

屏東第一鮪總價230萬7200元拍出 在地企業連3年標得

「1萬300元一聲、1萬300元兩聲、1萬300元三聲，成交！」屏東黑鮪魚文化觀光季眾所矚目的「第一鮪」今日進行拍賣，最...

金門石蚵量少價揚 蚵農憂成夕陽產業盼轉型

金門知名美食「石蚵」今年數量驟減，當地蚵農推測與全球氣候暖化、海洋環境變遷有關，傳統養殖重鎮金寧鄉古寧頭，如今石蚵產量大...

高雄警方監視器老舊 議員批安裝「車牌辨識系統」太少

高雄市警局在全市安裝2萬2899支監視器，7成以上使用逾8年需汰換，警局近年編列近5千萬僅汰換近500多監視器，以此進度...

陳其邁首創「輔警制度」人力逐年下降 議員批見警力低

高雄市目前有7089名警力，因幅員廣大，許多原縣區見警力不高，市長陳其邁2005年曾為解決警力問題，首創輔警制度，但輔警...

金門石蚵文化季變調？遇歉收向外地買蚵供「千人剝蚵」引發質疑

邁入第22年的金寧鄉石蚵文化季即將於明天在古寧頭北山出海口登場，重頭戲「千人剝蚵」預計吸引大批遊客參與，卻在開場前夕傳出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。