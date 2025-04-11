影／高雄女在垃圾車開車時拋垃圾 砸中清潔隊員挨告

高雄楠梓區一名女子昨天晚上倒垃圾，趁垃圾車開過去，看準時間從車後方拋出垃圾，不料砸中清潔隊員，被提告傷害，她在臉書發文反控垃圾車開太快，不讓民眾丟垃圾；高雄環保局今天回應，該民眾多次在垃圾車行進間丟垃圾，這次砸中同仁，已報案後續交由警方處理。

這名女子在臉書控訴，住家巷子有三班垃圾車，一班6點半左右、一班6點50沿街就是開進巷子裡，慢慢開讓居民丟，大概兩三個禮拜前，垃圾車突然變很快，也不讓他們丟，要他們去前面他們自己認知的定點倒。

女子還說，某一天，發現速度真的很快，連回收也是，倒個回收掉滿地，還要沿路撿回去，打去1999，後來找議員里長通通沒用。

她無奈說，跟車人員跑去跟里長說我們一家老小都用垃圾丟他，他跑去報警，提告傷害，這台垃圾車的跟車人員的狀況不只有這樣，很多人要倒，他就是不准倒，態度很差。

高雄市環保局解釋，沿街收運的意思是指沿街定點、定時收運，app系統上均會標註固定收運地點及時間，有關標註造成民眾誤解，會做修正，但也提醒民眾務必在停留點等待垃圾車，勿於車輛行進中追趕垃圾車或拋丟垃圾。

環保局指出，垃圾車經過該住戶巷弄減慢速度，民眾誤以為可以沿街丟垃圾，這種行為非常危險，該住戶多次在垃圾車行進中丟垃圾，除可能造成民眾重心不穩安全疑慮，垃圾也可能砸中清潔人員，再次呼籲民眾到定點等待垃圾車到達；被垃圾砸中的同仁已經到警局報案，後續交由警方處理。

警方說，昨晚楊姓女清潔隊員報案稱，清收運垃圾時，被民眾丟擲垃圾時砸到腿部受傷，當晚約7時許已向楠梓警分局提告傷害及妨害公務，已依法受理偵辦中。