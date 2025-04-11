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連江縣府赴莒光座談 聚焦島際交通船期停開標準

中央社／ 連江縣11日電

連江縣政府今天於莒光鄉舉辦鄉政座談，會中除討論鄉內各項建設進度外，島際交通船開航標準與時刻表通盤檢討、南竿福澳港大霧封港後通報等，成為討論焦點。

莒光鄉公所提案表示，開往南竿的交通船為莒光唯一對外交通，但民國113年10月起至114年3月止，因東北季風風浪較大導致停航共11天33航次。現行開航與否由船商參考交通部中央氣象署與Windguru網站預報後判斷，沒有明確標準，盼縣府能訂定開航標準，作為判斷依據。

提案中還指出，現行南竿與莒光間交通船「南北之星」與「東海明珠」因航行速度不同，導致表定時刻表與船舶實際到港時間產生不小誤差，盼能重新通盤檢討時刻表，以利民眾安排行程。

國民黨籍連江縣議員陳貽斌與會表示，莒光至南竿首班交通船表訂為上午9時抵達，理論上雖可銜接往台灣本島船班，但實際上只要是經東引往基隆航班，或旅客人數眾多時，民眾常因來不及購票而無法順利搭乘，應重新通盤檢討南竿莒光交通船航班時刻表。

會中，國民黨籍莒光鄉民代表王秀金指出，在南竿與莒光間的交通船中，「南北之星」航速較快，能從表定的1小時縮短至30至40分鐘。而莒光民眾若需至南竿洽公、就醫或轉往台灣本島，絕大部分都搭乘當日首班交通船，盼縣府能與航商協調，讓「南北之星」能固定行駛該班次。

莒光鄉長陳樂禮於會中表示，今年因大霧影響，南竿福澳港已數度於清晨封港，但莒光各港口因非母港，未即時接獲相關通報，鄉民只能在港口消極等待不知何時才會來的船，認為縣府應加強通報與協調機制。

連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐於會中回覆指出，去年10月已與航商協調，訂定莒光開航與停航標準，開航與否預計在前1天下午5時前公布，並取得莒光鄉公所與鄉民代表會同意。至於交通船班表定時間與船舶調度，將再重新調整。

會中，連江縣長王忠銘承諾，建立福澳港因大霧封港的通報標準作業程序，包括LINE群組通知、港口公布欄、航商於售票時告知等，力求第一時間通報莒光鄉公所，讓鄉公所可以透過廣播等方式告知民眾。

南竿 國民黨 航班

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