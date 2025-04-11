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高雄114年首場聯合海葬 9名先行者祝福中回歸自然

中央社／ 高雄11日電

高雄今年持續擴大辦理聯合海葬，昨天舉行114年首場，共有9名先行者在親屬祝福中長眠大海，至今已有76名先行者參加。市府持續推動自然、環保殯葬理念，使生命與自然合一。

高雄市民政局昨天上午舉辦114年首場聯合海葬，共有9名先行者在親屬陪伴與祝福中長眠大海。市府持續推動「自然、環保、尊嚴」殯葬理念，使生命以溫柔方式與自然合而為一。儀式先舉行追思音樂會，現場由殯葬管理處長黃中中代表市府致意，向逝者表達追思與敬意。

追思會後，家屬搭乘專車前往高雄港，隨即登船出海，完成骨灰拋灑儀式。在溫馨莊嚴氣氛中，骨灰安置於可自然分解安息袋，伴隨鮮花花瓣緩緩飄向大海，象徵生命回歸自然循環。

民政局今天發布新聞稿指出，高雄自去年開始推行聯合海葬，114年持續擴大辦理，提供包含火化、骨灰細化暫厝、接駁與船舶等全程免費服務，為家屬減輕負擔，也實踐「無碑、無塔、無墳」節葬安葬精神。截至今天，已有76名先行者參加聯合海葬。

民政局長閻青智指出，市府積極推動海葬、樹葬及植存等自然葬法，期望藉由舉辦聯合海葬，深化市民對環保葬法了解與接納，引導社會走向更永續與人性化殯葬文化。

樹葬 音樂會

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