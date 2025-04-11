屏東第一鮪總價230萬7200元拍出 在地企業連3年標得

「1萬300元一聲、1萬300元兩聲、1萬300元三聲，成交！」屏東黑鮪魚文化觀光季眾所矚目的「第一鮪」今日進行拍賣，最終以每公斤1萬300元，總價230萬7200元，由在地企業澎坊公司標得，這也是澎坊連續3年標得第一鮪。

今年第一鮪由東港籍漁船「茂豐祥號」，4月5日深夜11點多在台灣東南方海域捕獲，並於4月7日凌晨4點50分回到東港，經秤重及漁會工作人員確認為今年第一鮪，並於今日舉行拍賣。

今日上午11時半，茂豐祥號由海巡署船艦開路，在鞭炮聲中引導入港。當第一鮪從船艙中緩緩吊起，現場歡呼掌聲不斷，屏東縣長周春米也為其掛上屏東第一鮪的標牌。經測量後，第一鮪重224.6公斤、長219公分，並由工作人員拉上拍賣舞台。

現場由周春米擔任拍賣官，藝人董至成也裝扮成日本藝術家草間彌生，一搭一唱炒熱叫賣氣氛。拍賣由每公斤1000元起標，隨著價格一路攀升，最後由澎坊公司以每公斤1萬300元、總價230萬7200元得標。每公斤價格與去年相同，但因今年第一鮪較小，總價比去年少了約80萬元。

澎坊連續3年標下第一鮪，總經理常春媚表示，黑鮪魚是上天給屏東的禮物，漁民們很辛勞，縣府每年辦理黑鮪魚季相挺漁民，公司也希望拋磚引玉，號召更多企業支持漁民。捕獲第一鮪的船長陳睿豪表示，感謝縣府幫第一鮪拍賣到這麼好的價格。