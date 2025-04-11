金門石蚵量少價揚 蚵農憂成夕陽產業盼轉型

金門知名美食「石蚵」今年數量驟減，當地蚵農推測與全球氣候暖化、海洋環境變遷有關，傳統養殖重鎮金寧鄉古寧頭，如今石蚵產量大減，每台斤零售價格飆升至280至300元，較往年貴1百元，民眾感嘆「想吃正宗金門石蚵，要碰運氣又得多掏腰包」，蚵農更憂心，這項傳承數百年的產業恐將式微。

金寧鄉古寧村長李開陣自小在蚵田長大，對石蚵有深厚情感。他指出，古寧頭自明永樂年間拓墾至今已有逾400年歷史，一直以來以石蚵肥美、潔淨聞名。地方甚至流傳「日出看鹽埕、日落看蚵埕」的俗諺，象徵鹽業與蚵業曾是居民生活重心。

「這個產業真的很辛苦，很怕到我這一代就沒有了。」李開陣坦言，早年蚵農下海作業赤腳、徒手，冬天寒冷刺骨，經常被割傷都無法察覺，如今雖然生活改善、可穿戴裝備下海，但年輕人無意接棒，讓他十分矛盾，「不願孩子吃我們裹去的苦，但又不捨這個產業成為夕陽。」

隨著蚵民凋零，蚵場荒廢，李開陣擔心未來金門人連蚵田在哪都不知道，他認為縣府應協助推動石蚵產業轉型，導入觀光與文化解說元素，讓資深蚵民成為導覽員，向旅客介紹蚵田生態與在地故事，為石蚵尋求新的出路。

縣議員董森堡表示，古寧頭石蚵產量近年急遽下降，但安歧地區仍有少量吊蚵與插枝蚵生產。他引述蚵農觀察指出，以往春節過後是石蚵盛產期，近年卻常延遲一至二個月，可能與海水溫升高、洋流改變有關。有蚵民則認為，大陸大嶝機場抽砂工程導致淤泥過多，影響蚵苗濾食，也可能是產量下降的原因之一。

董森堡建議，相關單位如海洋委員會與水產試驗所，應展開長期觀察與科學研究，釐清石蚵減產原因，為未來產業轉型提供依據。

在產業輔導方面，他也提出數項建議，包括清理蚵場、育苗復育、培訓蚵農人力，甚至可引進台灣社區團體或基金會認養蚵田，多元經營與文化結合，共同維護這項百年產業。「只有讓石蚵從農業轉向文化與觀光融合，才能讓這片蚵田活下來。」