高雄警方監視器老舊 議員批安裝「車牌辨識系統」太少

高雄市警局在全市安裝2萬2899支監視器，7成以上使用逾8年需汰換，警局近年編列近5千萬僅汰換近500多監視器，以此進度需20年才能全數汰換；此外，議員提及全市目前具備「車牌辨識系統」的監視器僅有3840支，比例達16％，對於肇事逃逸、刑事逃亡的車輛難以追查，要求警局編列更多經費加強汰換、增設車辨系統。

高雄市今年截至3月，全市有2萬2899支監視器，約7成以上使用逾8年以上需汰換，高雄市警局去年編列錄影監視系統汰舊換新預算3995萬，監錄系統導入車牌辨識等影像分析功能預算達1000萬元，合計4995萬；市議員黃文志表示，去年預算近5千萬，僅汰換500多支監視器，一支監視器包括器具、線路等費用達10餘萬，以此預算和進度需花20幾年才能完全汰換完。

黃文志表示，過去曾發生民眾因車禍調不到監視器，無法確認肇事責任，最後直接到總統府撒冥紙，他也接獲不少民眾陳情路口未設監視器，甚至有路口監視器已使用達16年；目前2萬餘支監視器中僅有3840支具有即時車牌辨識功能，比例僅達16.77％，他認為辨識功能能有效追蹤犯罪逃亡車輛，減輕人力逐一看監視器的負擔。

市議員何權峰表示，警局近2年編列4995萬汰舊監視器，預算分配至各分局後，今年3月辦理驗收，平均妥善率達90.5％，目前經評估有治安、交通熱點急迫需要達525支，其中198支已導入車牌辨識功能，數量仍不足，要求警方編列經費加強增設。