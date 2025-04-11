陳其邁首創「輔警制度」人力逐年下降 議員批見警力低
高雄市目前有7089名警力，因幅員廣大，許多原縣區見警力不高，市長陳其邁2005年曾為解決警力問題，首創輔警制度，但輔警20年來從674人逐年降至159人，民代指出目前輔警薪資過低、待遇差，且警局未將輔警制度納入整體管理體系、招募力道不足，導致全市仍缺乏替代性巡守人力，增加警方治安熱點壓力和警勤疲勞度。
目前高市警局正式編制人員為7089人，與去年相當、無增加；市議員黃彥毓指「歲入預算增加，警員人力卻無增加！」市警局2025年歲出預算達117億2千萬，年增幅達1.35％，但警力無法增加，可能影響巡邏密度、增加警方治安熱點壓力和警勤疲勞，尤其高雄市幅員廣大，原縣區的見警率不高，許多公路仍要靠「員警立牌」提醒用路人。
高雄市長陳其邁2005年擔任代理市長曾首創「輔警制度」，當年度招募674人，至到今年已降至159人，其中警局預算編列中，輔警工作補助費1723萬、油料補助費76萬、福利互助費16萬；黃彥毓表示，輔警能有效解決警力不足問題，但目前每位輔警每月工作補助費不到9千元，待遇過低之下，市府招募力道不足，導致輔警數目年年下降。
黃彥毓表示，警察局業務報告雖提到社區警政與守望相助，但未見相關輔警制度說明，代表即便編列預算，輔警制度未納入整體治理與成效管理體系，僅流於形式、定位模糊，市府已忽略輔警制度效能和盤點績效，質疑「員警人力未增情況下，警局應加強替代性巡守人力機制」。
警察局長林炎田表示，警力是由中央管制總員額數，警局預算9成都用於人事費，人力確實吃緊；當年成立輔警制度是縣市未合併前，警力員額少，需解決人力問題，時空環境已與如今不同，目前各社區巡守隊也具備守護治安功效；輔警待遇白天時薪150元、晚上200元，警局已研擬將白天調升至190元、晚上調升至240元，外界希望輔警能投入白天護童專案執勤，但輔警多半仍有正職工作，執勤時間多半在晚上，因此意願不高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言