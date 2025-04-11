陳其邁首創「輔警制度」人力逐年下降 議員批見警力低

高雄市目前有7089名警力，因幅員廣大，許多原縣區見警力不高，市長陳其邁2005年曾為解決警力問題，首創輔警制度，但輔警20年來從674人逐年降至159人，民代指出目前輔警薪資過低、待遇差，且警局未將輔警制度納入整體管理體系、招募力道不足，導致全市仍缺乏替代性巡守人力，增加警方治安熱點壓力和警勤疲勞度。

目前高市警局正式編制人員為7089人，與去年相當、無增加；市議員黃彥毓指「歲入預算增加，警員人力卻無增加！」市警局2025年歲出預算達117億2千萬，年增幅達1.35％，但警力無法增加，可能影響巡邏密度、增加警方治安熱點壓力和警勤疲勞，尤其高雄市幅員廣大，原縣區的見警率不高，許多公路仍要靠「員警立牌」提醒用路人。

高雄市長陳其邁2005年擔任代理市長曾首創「輔警制度」，當年度招募674人，至到今年已降至159人，其中警局預算編列中，輔警工作補助費1723萬、油料補助費76萬、福利互助費16萬；黃彥毓表示，輔警能有效解決警力不足問題，但目前每位輔警每月工作補助費不到9千元，待遇過低之下，市府招募力道不足，導致輔警數目年年下降。

黃彥毓表示，警察局業務報告雖提到社區警政與守望相助，但未見相關輔警制度說明，代表即便編列預算，輔警制度未納入整體治理與成效管理體系，僅流於形式、定位模糊，市府已忽略輔警制度效能和盤點績效，質疑「員警人力未增情況下，警局應加強替代性巡守人力機制」。