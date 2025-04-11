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金門石蚵文化季變調？遇歉收向外地買蚵供「千人剝蚵」引發質疑

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
石蚵養殖相當辛苦，目前都是長輩在從事，年輕人「寧可去做工也不願進蚵田」。記者蔡家蓁／攝影
石蚵養殖相當辛苦，目前都是長輩在從事，年輕人「寧可去做工也不願進蚵田」。記者蔡家蓁／攝影

邁入第22年的金寧鄉石蚵文化季即將於明天在古寧頭北山出海口登場，重頭戲「千人剝蚵」預計吸引大批遊客參與，卻在開場前夕傳出爭議，有民眾質疑，今年古寧頭蚵田石蚵產量嚴重銳減，活動不得不向外地收購石蚵支應，直言文化季已背離初衷，「根本是在消化預算」。

金寧鄉長楊忠俊證實，今年確實首次遭遇石蚵大幅歉收，為維持活動品質，鄉公所向安岐、后沙、瓊林等地收購石蚵支援。他強調，石蚵文化節不僅是一場觀光活動，更是金寧鄉產業文化的延續，「我們希望透過文化季，讓更多人認識蚵田的故事與價值。」

「這是從來沒見過的景況。」古寧村長李開陣語氣沉重，他回憶，過去古寧村家家戶戶都有蚵田，每日可見2、3百人下海擎蚵，場面壯觀，甚至民眾的推車在下海的地方都會塞車；如今每日下蚵田人數不到10人，蚵田逐漸荒廢，讓他感慨萬分。李開陣也說，以前鄉公所到村莊收購石蚵，約有超過百人登記，今年僅有7人登記，可以得知數量真的大減，產量不到往年的10分之1。

根據資料，全金門蚵石全盛時期約有250萬條，沿著北海岸線綿延逾41公里，其中古寧頭區段長達5.7公里，為石蚵最主要的產地之一，然而，但隨著養殖技術簡化、勞力投入減少，石蚵條逐漸老化失修，影響新蚵苗附著與生長，成為歉收主因之一。

村長李開陣及多位資深蚵農指出，石蚵產量驟減並非單一原因造成，除了氣候暖化、海水升溫，還有中國沿岸抽砂導致金門潮汐變化，使得石蚵生長環境惡化。此外，由於下海作業人數大減，蚵田泥沙淤積嚴重，造成石條被掩埋、附著空間減少，進一步打擊生產。

「蚵田的泥巴越來越多，蚵苗變少，根本沒有人在研究怎麼改善。」有蚵農直言，養殖工法如倒石、車石、豎石等傳統作業已被簡化，導致石蚵更新循環中斷，讓產業陷入惡性循環。

有民眾不滿指出，石蚵文化季的原意是推廣在地蚵田文化，現今卻得靠外地石蚵「充數」，不免讓人質疑活動已失去意義，楊忠俊強調，石蚵文化節承載的是金門世代養蚵人的記憶與歷史，即便面臨困境，也希望透過辦理活動凝聚共識與關注，「不會輕易喊停。」

金門縣水產試驗所所長李佳發也指出，今年石蚵產量確實「銳減」，根本原因是海水溫度升高，「生態系統連帶影響牡蠣苗附著與開殼」，目前已委託嘉義大學持續監測水溫變化。他坦言，石蚵養殖是典型「看天吃飯」的產業，無法人為操控，既受自然影響，也因過於辛苦導致年輕人無意投入，「寧可去打工也不願進蚵田」。

現在石蚵養殖因為勞動力大減，很多蚵石上面滿布舊的苗，影響石蚵生長。記者蔡家蓁／攝影
現在石蚵養殖因為勞動力大減，很多蚵石上面滿布舊的苗，影響石蚵生長。記者蔡家蓁／攝影
古寧村長李開陣表示，今年石蚵產量「歉收」，不少蚵農都叫苦連天。記者蔡家蓁／攝影
古寧村長李開陣表示，今年石蚵產量「歉收」，不少蚵農都叫苦連天。記者蔡家蓁／攝影
石蚵養殖相當辛苦，目前都是長輩在從事，年輕人「寧可去做工也不願進蚵田」。記者蔡家蓁／攝影
石蚵養殖相當辛苦，目前都是長輩在從事，年輕人「寧可去做工也不願進蚵田」。記者蔡家蓁／攝影
老一輩的蚵農都說，過去古寧村家家戶戶都有蚵田，每日可見2、3百人下海擎蚵，場面壯觀，如今每日下蚵田人數不到10人，蚵田逐漸荒廢，讓他們感慨萬分。記者蔡家蓁／攝影
老一輩的蚵農都說，過去古寧村家家戶戶都有蚵田，每日可見2、3百人下海擎蚵，場面壯觀，如今每日下蚵田人數不到10人，蚵田逐漸荒廢，讓他們感慨萬分。記者蔡家蓁／攝影
邁入第22年的金寧鄉石蚵文化季即將於明天在古寧頭北山出海口登場，重頭戲「千人剝蚵」預計吸引大批遊客參與。記者蔡家蓁／攝影
邁入第22年的金寧鄉石蚵文化季即將於明天在古寧頭北山出海口登場，重頭戲「千人剝蚵」預計吸引大批遊客參與。記者蔡家蓁／攝影
「築海為田」的石蚵養殖是金門特色產業之一，古寧頭北山海岸，站在遼闊的灘塗一眼望去，盡是矗立海上的蚵樁林，但如今卻逐漸式微。記者蔡家蓁／攝影
「築海為田」的石蚵養殖是金門特色產業之一，古寧頭北山海岸，站在遼闊的灘塗一眼望去，盡是矗立海上的蚵樁林，但如今卻逐漸式微。記者蔡家蓁／攝影

塞車 老化 金門

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