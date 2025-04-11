南灣沙灘陽傘統一 辦嘉年華推動觀光

恆春南灣沙灘過去因水上活動業者各自為政，豎立的陽傘雜亂無章，飽受爭議。墾丁國家公園管理處昨起將沙灘陽傘全面換為米白色，統一顏色及形式後，沙灘更具質感，遊客都說變漂亮了。墾管處後續將舉辦沙灘嘉年華，為在地觀光加溫。

南灣早年遊客如織，但沙灘上陽傘雜亂，夜間未回收，物品隨意堆積，引來負評，墾管處雖多次出手整頓，卻因業者各有想法，難達共識。經多次溝通後，今年初推出南灣陽傘更換計畫，統一型式，也全部換成米白色傘面，搭配潔白沙灘，視覺更一致，也設置白色帝王帳，收納水上遊具及設備。

來自台北的劉先生說，南灣沙灘改善後變得更美更整潔，希望墾丁能跟國外學習，愈來愈好。

墾管處副處長陳俊山指統一型式的陽傘，未來會推廣到白沙、船帆石等沙灘，委託高雄餐旅大學改善設施。

搭配改善計畫，墾管處19日至5月底推出南灣沙灘嘉年華，藉沙灘排球、環境教育營隊、親子同樂等活動，讓更多遊客看見南灣進步。