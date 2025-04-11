高雄焚化爐大火 垃圾轉置飄臭惹怨

高雄南區焚化爐今年1月大火，悶燒多日撲滅，1900公噸垃圾暫置大寮掩埋場變「垃圾山」，惡臭引發抗議。議員質疑焚化爐調度彈性差，為何有餘力處理事業廢棄物，卻遲不處理家戶垃圾。環保局指焚化爐恢復運轉後已去化400公噸，下月可處理完。

南區焚化爐1月24日大火後，環保局將部分家戶垃圾暫置大寮掩埋場，後因居民抗議，改以打包暫存。大寮區山頂里長簡子銘抱怨，掩埋場離最近住戶僅100多公尺，垃圾打包後因地勢風向等因素，山下居民仍會聞到臭味。

議員白喬茵說，高雄4座資源回收廠，每年可燒逾100萬公噸垃圾，南區廠一場大火，為何無法調度處理，而須載去大寮掩埋場暫存？環保局表示，南區廠火警影響垃圾處理，加上過年期間垃圾量大，才將大寮區家戶垃圾暫置大寮掩埋場。

「高雄原本沒有垃圾山，因為焚化爐壞掉突然出現垃圾山」，白喬茵批焚化爐年限高，調度彈性太差。議員邱于軒說，春節後不少大寮居民反映垃圾臭味，經協調才打包，既然市府垃圾處理量能不足，就應先停收外縣市垃圾。議員曾麗燕要求環保局提出檢討報告，擬定處理SOP，避免類似情況再發生，讓小港居民不安。

環保局長張瑞琿回應，林園、小港、旗津、前鎮及鳳山等地垃圾原送往南區資源回收廠，南區未起爐時，改送往岡山、仁武或中區廠代處理，來不及轉運的就先打包。岡山、仁武焚化爐整改後，量能已經提升上來，目前南區資源回收廠3爐都運轉，暫置垃圾量從1900公噸減至1500公噸，只要儲坑垃圾量降低，暫置垃圾就能處理。

議員李雅靜質疑環保局，當時南區廠垃圾悶燒多日造成空汙，「環保局有沒有對環保局開罰？」環保局說，火警發生後立即監測，數值沒有明顯飆高。