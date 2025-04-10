知名酸菜魚插旗高雄開旗艦店 五折優惠吸引民眾嘗鮮

國內酸菜魚風潮持續熱燒，中部知名品牌「刁民酸菜魚」選擇在高雄巨蛋商圈開設旗艦店，今天展開試營運，提供前100組內用消費五折超值優惠，中午不到就已經有上百位民眾前來排隊，滿滿的人潮還一度引起警方前來關心，而就在新店旁就有漢來美食旗下的溜溜酸菜魚，還有王品旗下的享鴨、就饗還有青花驕等知名餐廳，各大品牌餐廳集結成了高雄的美食一級戰區。

業者表示，他們的菜單看似精簡，但每一道料理都是三位創辦人耗時研發的結晶。不輕易改變菜色，只求不斷升級的理念，高雄店是全台最大坪數的旗艦店，設有大片落地窗打造明亮的用餐環境。餐點則延續供應「秘罈酸菜魚」、「初戀蕃茄魚」等招牌料理，還有那個麻辣鴨血、完美蝦滑等特色餐點，要滿足對海鮮挑剔的高雄人味蕾。 中部知名品牌「刁民酸菜魚」選擇在高雄巨蛋商圈開設旗艦店，提供前100組內用消費五折超值優惠，中午不到就已經有上百位民眾前來排隊，滿滿的人潮還一度引起警方前來關心。記者劉學聖／攝影 中部知名品牌「刁民酸菜魚」選擇在高雄巨蛋商圈開設旗艦店，挑戰高雄美食一級戰區。記者劉學聖／攝影 中部知名品牌「刁民酸菜魚」選擇在高雄巨蛋商圈開設旗艦店，挑戰高雄美食一級戰區。記者劉學聖／攝影