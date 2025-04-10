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看準外食族商機 酸菜魚排隊名店插旗高雄巨蛋商圈

中央社／ 高雄10日電

搶搭母親節商機，看準聚餐、外食潮，不少商家推出外帶優惠；素有高雄美食一級戰區的巨蛋商圈近日更有多家連鎖餐飲業者插旗，今天一家酸菜魚餐廳開幕，吸引逾百人潮排隊。

人潮即錢潮，高雄巨蛋商圈是美食一級戰區，近日加上演唱會加成，北高雄吸引不少餐廳在周邊插旗，台中起家的餐廳「刁民酸菜魚」也看準商機，全台最大旗艦店今天在裕誠路開幕。

「刁民酸菜魚」今天開幕祭出100組5折優惠，從一早就吸引大批民眾排隊，一直到晚間排隊人潮仍相當多；中午排隊人潮更是一度驚動警方關切，提醒民眾不要違停，須保留行人通行。

「刁民酸菜魚」旗艦店設點地址就選在漢來美食旗下「溜溜酸菜魚專賣店」富民店對面，較勁意味十足；漢來美食表示，隨著酸菜魚在中國盛行，台灣餐飲集團隨之引進開設新品牌，統計到2024年底，全台酸菜魚餐飲品牌已多達20餘支。

漢來美食表示，根據調查，2024年國人外食比例已超過7成；天天在外用餐者也近2成，主要的外食喜好以鍋類品項為第1名；消費者用餐習慣也趨向找尋擁有豐富性跟便利性的餐館。

「刁民酸菜魚」在台中、台北皆是排隊名店，面對競業來勢洶洶，漢來美食表示，旗下首家街邊店溜溜富民店已強力轉型，除主力商品酸菜魚外，也增加20多道主廚拿手菜，朝「外食族的廚房」方向邁進。

外食族 美食 酸菜魚

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