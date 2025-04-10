金門辦食品安全訓練班 百位業者共學GHP實務

為提升食品業者風險辨識能力與自主管理水準，金門縣政府今天在縣府多媒體簡報室舉辦「食品安全衛生管理基礎訓練班」，吸引約120位來自食品製造、餐飲、民宿、飯店等產業的從業人員參與，內容涵蓋食品安全法規、GHP（良好衛生規範）實務操作與風險案例討論，期盼讓金門建立更堅實的食品安全防線。

本次課程由金門縣工商發展投資策進會與中小企業服務中心主辦，並委託台灣優良食品發展協會承辦、金門縣工業會協辦。課程邀請國立金門大學副教授兼企業管理學系主任楊楷民與助理教授林偉盛授課，內容聚焦食品安全衛生法規、食品監測重點、衛生管理觀念及食品添加物案例解析，透過實務分享與案例探討，幫助從業人員提升風險辨識與應變能力。

金門縣工商發展投資策進會總幹事呂瑞泰表示，去年全台爆發進口辣椒粉含非法著色劑「蘇丹紅」事件，顯示食品安全管理容不得絲毫鬆懈，此次訓練報名相當踴躍，也反映業界對相關知識的高度需求，未來將持續規劃進階課程，協助業者建立完善的食品安全管理機制。