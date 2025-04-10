逾9萬人次陸客到金旅遊 縣府推金門行動旅服資訊
去年9月27日中國恢復福建居民到金旅遊，至今旅遊人數突破9萬人次，為提升旅遊便利性，金門縣府在小三通廈門五通碼頭投放「金門行動旅服」廣告，以利陸客進入系統獲取即時旅遊資訊。
中國福建公安廳出入境管理局在去年9月27日，公告恢復受理福建居民到金門自由行及團體旅遊申請；金門縣觀光處今天發布新聞資料指出，目前累計陸客來金旅遊人數突破9萬人次。
金門縣觀光處長許績鑫表示，陸客到金門觀光消費，對金門整體發展有舉足輕重影響，廈門五通碼頭是陸客來金必經處，為提升陸客在金門旅遊便利性，了解金門觀光即時資訊，與廈門業者合作在五通碼頭售票處投放觀光資訊宣傳廣告，推廣「金門行動旅服」。
觀光處透過新聞稿表示，「金門行動旅服」在2020年推出，無須下載APP，可直接透過瀏覽器使用，此系統整合「食、宿、遊、購、行」不同需求，提供即時旅遊資訊，每年瀏覽量近300萬次。
觀光處表示，「金門行動旅服」系統支援簡體中文、繁體中文、英文、日文及韓文，並提供各類活動、景點、遊程等資訊；系統也與Google地圖、百度地圖等API介接，讓陸客即時獲取金門當地交通與旅遊資訊，讓到金門旅遊更加便捷。
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