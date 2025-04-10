高雄去年增130名中途失明者 社會局助重建生活和自信

高雄市去年度因意外或生病導致中途失明者共130人，為使視障者能順利回歸社會，社會局成立「視覺障礙者社會重建中心」，提供生活重建服務及各項訓練，去年度服務涵蓋率已達86%，平均每名視障者訓練期約1至2年，包括定向行動訓練、盲用電腦、點字學習等，社工也能提供自立生活計畫和介接職業重建。

高雄市社會局為協助因遺傳、疾病或意外等原因導致視力減退或喪失的視障者重建生活，成立視覺障礙者社會重建中心，委託台灣盲人重建院辦理，由定向行動訓練員、生活技能訓練員、盲用電腦教師、點字訓練教師及諮商心理師等人員提供個別化的生活重建服務和各項訓練，包含定向行動、生活技能、盲用電腦和點字學習等。

高雄市截至去年底有6697名視障者，社會局表示，視覺障礙者社會重建中心自2012年起由台灣盲人重建院辦理，主要針對當年度「新領取視障者證明者」提供個別化、階段性的短期密集性訓練，平均每人訓練期間約1至2年；去年高雄市新領取視障證明的視障者約150人，中心服務130人，服務涵蓋率達86%，近幾年服務涵蓋率皆達80%以上。

從事飯店管理工作的阿澤，罹患糖尿病多年，某天清晨醒來突然看不見，緊急就醫所幸撿回視力，但視力仍日漸惡化，最後已嚴重到全盲，他整日困於家中、寸步難行、體能變差，穿衣、喝水、吃飯等都需要妻子、孩子協助。在尋求政府資源後，由社工安排定向訓練課程和體能活動。一年後也能獨自完成穿衣、喝水，還能自行煮飯。

視覺障礙者社會重建中心會定期舉辦「來去視擊玩音樂」、「創思積木，樂在桌遊」、「英文及野炊班」、「健康料理與瑜珈班」等多元課程；此外，高雄市於重建服務後的視障者轉銜配套服務，例如身心障礙者自立生活支持可依需求共同討論自立生活計畫，可支持其自主生活；有就業相關需求者，可介接職業重建等相關協助，培力返回就業職場。