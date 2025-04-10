屏東看海美術館整修閉館 戶外展覽「怪獸代班」展出巨型藝術裝置

屏東看海美術館整修閉館，因此推出戶外展覽「怪獸代班」，精選屏東歷年來展出的巨型藝術裝置，包括擁抱貓、阿Q、貪食兔、書鴨等9件作品，展期自4月25日至7月27日，縣府邀請全國民眾前來海口港捕捉巨型怪獸的萌樣。

縣府傳播暨國際事務處表示，縣府2018年起進行車城鄉海口港轉型，除了每年冬季舉辦落山風藝術季，也將閒置候船室規畫為看海美術館，目前已成為南台灣重要藝術旅遊景點。

目前場館正在進行消防及空調改善工程，暫停室內展覽，縣府因此規畫由怪獸代班上工，充氣的藝術裝置將海口港化身為氣球樂園。

9件作品包括日藝術家花房櫻擁抱貓、阿部有加貪食兔與不思議海世界、鮫島大輔鐵道Flatball、山內庸資風城的女孩和貓。另外還有台灣藝術家Alan Hong風的寓言與阿Q、阿咧書鴨與北海小精靈。