高雄焚化爐大火「垃圾山」至今未除 環保局：下月處理完

高雄南區焚化爐1月底火警悶燒多日才撲滅，1900噸垃圾暫置大寮掩埋場變成「垃圾山」，至今未清運，不時傳出臭味。議員白喬茵、邱于軒等人今日在議會質疑，高雄焚化爐老舊，一爐出狀況、其他爐調度不過來，為何有餘力處理事業廢棄物，暫置的家戶垃圾遲不處理。環保局表示，南區焚化爐已恢復運轉，逐步去化中，暫置垃圾下月可處理完。

此外，議員李雅靜質疑環保局，南區廠垃圾悶燒多日造成空汙，「環保局有沒有對環保局開罰？ 」；環保局說，火警發生後立即監測，數值沒有明顯飆高。 議員曾麗燕也要求環保局提出檢討報告，應擬定處理SOP，避免類似情況再發生，讓小港居民處於不安全環境中。

南區資源回收廠1月24日發生大火，適逢過年期間前後垃圾運量大，環保局將1900噸家戶垃圾暫置大寮垃圾掩埋場，後因散發臭味引發抗議，環保局開挖打包繼續存放，但居民反映，近日仍不時聞到臭味。

議員白喬茵指出，高雄有四座焚化爐，每年可燒100多萬公噸垃圾，南區掩埋場一場大火，為何無法調度去其他焚化爐，必須載去大寮掩埋場暫存。另大寮暫存已經2個月，不解環保局為何寧願燒事業廢棄物，不優先處理家戶垃圾。

議員邱于軒批評，農曆年後就不少大寮居民反映垃圾臭味問題，經協調才打包起來，市府垃圾處理量能不足，應該先暫停外縣市垃圾，豈能「生吃不夠還曬乾」。

環保局長張瑞琿回應，林園、小港、旗津、前鎮及鳳山等地垃圾要送往南區資源回收廠，南區未起爐時送往岡山、仁武或中區廠代處理，來不及轉運調度就先打包起來；家戶垃圾的熱值較低、事業廢棄物熱值較高，家戶及事業廢棄物倒入儲坑混拌，燃燒才會完全。