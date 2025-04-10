墾丁南灣統一米白陽傘典雅迎客 5月推嘉年華派對
墾丁國家公園管理處整頓墾丁沙灘陽傘，南灣沙灘今天起全面統一採用米白色陽傘，嶄新且清新典雅意象迎接旅客。墾管處今天宣布，接下來推出系列活動，5月還舉辦南灣沙灘嘉年華會。
去年8月墾丁沙灘被業者插滿陽傘占用惹議，墾管處強力稽查並同步展開改善計畫。今天率先由南灣沙灘以嶄新米白色陽傘迎接旅客，墾管處副處長陳俊山告訴中央社記者，白砂灣及船帆石沙灘已與業者達成共識，5月1日起也將採用米白色陽傘。
為迎接旅客，墾管處今天在南灣沙灘舉行「南灣沙灘嘉年華起跑記者會」，將推出系列活動。墾管處會中提及，南灣沙灘擁有細緻柔軟沙與清澈湛藍海水，是台灣最具代表性的沙灘之一，為確保美麗海灘能永續發展，推動無痕運動（Leave No Trace），鼓勵遊客尊重自然環境，維護海岸純淨美麗。
墾管處表示，4月起一系列活動接力登場，包括19日的「盛夏時光沙灘排球趣味競賽」、5月2日「晴光沙灘親子樂」及6月14日「遇見藍色珊瑚海」生態導覽等，活動開放線上報名。
另外，5月30日至31日的南灣沙灘嘉年華會，結合運動、音樂與市集，打造專屬南灣夏日盛典。活動包含沙灘毛毛球比賽、沙灘足球射門等趣味競賽；南灣海盜樂園則為兒童設計的探險遊樂區；攤位市集則有環境教育、海廢DIY等；沙灘音樂表演邀請多組音樂表演團體，讓旅客伴隨著徐徐海風，享受墾丁風情。
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