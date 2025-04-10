高雄圓山HI-END音響大展登場 發燒友樂聆賞

一年一度高雄圓山HI-END音響大展，今天起一連四天在高雄圓山大飯店響亮登場。由高雄市電器商業同業公會音響專業委員會主辦，邀81家廠商精心打造95展房，以職人專業為廣大發燒友提供舒適、寬敞的沉浸體驗，首日展出就吸引不少愛好音樂的發燒友前往欣賞聆聽。

主辦單位表示，自2023年HI-END音響展移師圓山飯店，今年進場人潮上看16,000人次。本次展會將吸引來自台灣各地81家知名旗艦品牌，展出最新的旗艦揚聲器、日本職人品牌串流機、歐系高規格音響線材、83吋電視、4K 雷射旗艦百吋投影機等品項參展，今年總計高達273家品牌陣容，勢必能為發燒友展示最新科技的音響設備及體驗空間。