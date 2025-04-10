南灣沙灘統一米白色陽傘 墾管處辦嘉年華推廣觀光

恆春南灣沙灘過去一直因雜亂且缺乏美感飽受爭議，墾丁國家公園管理處今日起將沙灘陽傘全面更換為米白色，統一顏色及形式後，沙灘煥然一新更具質感，遊客都說變漂亮了。墾管處也將舉辦沙灘嘉年華活動，希望帶動南灣及墾丁的觀光熱度。

南灣沙灘過去因水上活動業者各自為政，陽傘雜亂無章且質感低下，夜間也未回收，且各項物品隨意堆積，影響沙灘美觀為人詬病。墾管處雖多次出手整頓，但因業者各有想法，很難達成共識，成效不彰。

經與業者數度溝通後，墾管處今年初推出南灣陽傘更換計畫，統一陽傘型式及顏色，清一色米白色傘面搭配潔白沙灘視覺更一致，也更有美感。另外沙灘上也設置白色帝王帳，收納業者的水上遊具及設備，不再隨意放置更加整齊。

來自台北的劉姓遊客說，改善後南灣沙灘景觀真的更美更整潔，讓人有放鬆休閒的感覺，希望墾丁的沙灘能跟國外學習，愈來愈好。南灣業者潘豐田說，近年墾丁遊客數減少很多，國際觀光客少了6成，希望沙灘改善後能吸引更多遊客造訪。

墾管處副處長陳俊山說，未來統一陽傘會推廣到白沙、船帆石等其他沙灘，並以南灣為標準來設置。也會委託高餐大改善沙灘上的服務設施、倉庫設計等，再請業者配合施作。

搭配南灣改善計畫，墾管處推出「南灣沙灘嘉年華」活動，希望藉由活動讓更多遊客看見南灣的進步，吸引更多人造訪。活動從4月19日至5月31日，包括沙灘排球、環境教育營隊、親子同樂、鍛鍊體能等活動。