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高雄旗山溪水權達共識 杉林區自來水建設動起來

中央社／ 高雄10日電

為解決高雄杉林區長年水質不佳、水量不穩問題，民進黨立委邱議瑩今天邀相關單位召開協調會，會議初步共識，包括設置蓄水設施，後續撥用土地加速工程進度，讓居民早日用上穩定乾淨自來水。

邱議瑩今天召開「杉林區自來水取水協調會議」，邀集經濟部水利署、農業部農田水利署、台灣自來水公司等相關單位共同研商解方。

經多方協調，會議已取得初步共識，包括將由台灣自來水公司於旗山溪上游尋找適當位置，供經濟部水利署後續協助設置蓄水設施，以儲存足以應付枯水期的水量，作為穩定水源。

此外，經濟部水利署協助核予台灣自來水公司旗山溪6、8、9月正式水權，其餘月份則以臨時使用權方式辦理，確保全年穩定供水。

邱議瑩表示，杉林長年面對水源困難，旗山溪上游是目前最可行穩定水源，現在推動方式已有共識，自來水公司就能依會議決議推動淨水場與管線建設，讓工程真正動起來，民眾才會有感。

邱議瑩強調，水權處理是工程起點，土地取得與蓄水設施建置會持續推動；她將持續協調各單位，包括請水利署向國產署申請撥用土地，加速工程進度，讓杉林區居民早日用上穩定、乾淨自來水。

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