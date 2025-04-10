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高雄碳排居冠 議員要求碳費補助每家庭兩台空氣清新機

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員李喬如要求碳費要回饋至高雄市民身上，補助空氣清新機。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員李喬如要求碳費要回饋至高雄市民身上，補助空氣清新機。記者徐白櫻／翻攝

台灣明年元月起徵收企業碳費，高雄碳排全台最高，議員李喬如表示，高雄空品不佳，高雄市民是最大的空氣汙染受害者，碳費應該落實分配正義，補助每個家庭兩台空氣清新機，呼籲所有市長參選人支持這個支票。環保局說，碳費由中央收取，有規定收費及支應項目，會跟市長報告且轉達地方意見。

高市議會今天進行警消衛環部門質詢，議員李喬如要求環保局解釋明年將收取的碳費政策。環保局長張瑞琿說，高雄碳排放占全國21％，尤其工業部門占81％，全部排放量都在直接或間接排放產業；如不做任何減碳或削減率處理方式，碳費一噸300元，行業別指定削減率為每公噸50元，技術標竿指定削減率為每公噸100元。

李喬如表示，高雄空氣一直不好，每個孩子都跑耳鼻喉科，空汙造成的身體病變狀況很多，無論是空汙費或碳費，都不建議用在其他地方；碳費算是懲罰政策，高雄市民是最大受害者，她一直沒感受相關政策落實受害人身上，應該落實碳費分配正義，輔助每個家庭購買兩台空氣清新機。

李也呼籲，所有參選市長的候選人，應該要不分黨派開出支票，因為要當市長的人要先照顧市民身體健康，支持將汙染者所衍生的費用返回給高雄市民，每個家庭贈送兩台空氣清新機，細節可以再進一步討論。

針對補助空氣清淨機，張瑞琿回應，中央收碳費是依據氣候變遷法，有13種收費及支應工作項目，主要做減量與調適作為，會跟市長報告及轉達中央。

張瑞琿也說明，碳費主要是針對二氧化碳，碳排是碳排、空汙是空汙，空汙法沒有把二氧化碳列為空氣汙染物，碳排高產業的空汙排放量相對高，雖然不是一比一，多少相對對環境汙染高一些。

環保局長 碳費 高雄市

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