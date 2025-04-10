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高雄演唱會黃牛多 民代促實名制

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導

高雄近年演唱會經濟蓬勃，去年世運主場館、流行音樂中心共辦157場次、吸引171萬人次，創造可觀產值，卻也帶動「黃牛經濟」。文化局雖鼓勵廠商採取實名制售票但未強制，以致賣票黃牛猖獗，抓不勝抓，市議員李眉蓁昨要求高雄市採取票券實名制，杜絕黃牛牟利，以減輕警方查緝的人力負擔。

文化局表示，每次演唱會都與國內外主辦單位溝通鼓勵實名制，另為防範黃牛，也與主辦方合作宣導相關法令，呼籲歌迷能透過官方售票系統購票，共抵制買賣黃牛票，並嚴防詐騙。

李眉蓁質詢指出，高雄推動演唱會經濟，但是黃牛猖獗，導致高雄形象受損，文化局受理檢舉案，不過抓黃牛要靠警察，演唱會維持交通秩序也要靠警察，警察好忙。

她說，文創法修法後增訂黃牛條款，至今年3月，高市文化局共受理335件黃牛檢舉，其中108件裁罰，累計罰款超過914萬元。過去劉德華、宇多田光、太妍演唱會即採實名制，黃牛票比例明顯偏低，建議高市也能研擬實名制方案，否則每場演唱會，警察都要全員戒備，也不公平。

市警局刑事警察大隊長鄢志豪說，文創法修法以來，針對黃牛票查緝勤務，除協助文化局查察被檢舉人身分查證，刑事罰有3件、網購詐欺15件。

文化局 演唱會 黃牛

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