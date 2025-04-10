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高市垃圾費隨袋徵收 12區將試辦

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄市垃圾費隨袋徵收不普及，環保局今年規畫將現行3區超商試辦，擴大至12區、13個據點。圖／環保局提供
高雄市垃圾費隨袋徵收不普及，環保局今年規畫將現行3區超商試辦，擴大至12區、13個據點。圖／環保局提供

高雄未全面實施垃圾費隨袋徵收，議員質詢認為導致垃圾量難以控制、資源回收停滯及垃圾處理成本升高，要求仿台北市經驗導入專用垃圾袋，搭配補助配套措施，達到垃圾減量。

環保局長張瑞琿回應，全市垃圾回收率達57.68%，每年均成長，去年在3行政區超商示範執行，今年會擴大至12區、13個據點試辦。

張瑞琿答詢表示，市府針對隨袋徵收政策做過多次評估，去年在前金、新興、鹽埕超商執行隨袋徵收方案，有鑑於外來觀光人口增加，將擴大辦理，預計下半年執行。

垃圾費隨袋徵收在台北實施多年，市民配合度愈來愈高，高雄市過去雖曾試辦，但侷限少數行政區。議員許采蓁昨質詢時指台北從2000年起執行垃圾費隨袋徵收，至2024年每人每年廢棄物產生量從500公斤降到432公斤，垃圾總產生量由132萬噸降到108萬噸，減量24萬噸，更關鍵的是，資源回收效率從3.7%大幅提升到66.2%，明顯提升。

「隨袋徵收不只為收錢，而是導引市民建立分類、減量、永續的生活習慣」，她說，環保是世界趨勢，也是市長陳其邁重視的政策，環保局應搭配宣導和配套補助，積極分區試辦，建立廢棄物永續治理機制。

她進一步追問高市超商試辦垃圾費隨袋徵收成效，環保局長張瑞琿回覆，超商配合度高，但仍需持續宣導，讓市民從無感變有感。張表示，過去垃圾處理費原本隨水費徵收，另再花錢買垃圾袋，市民有時覺得不方便，不過經加強宣導後，已提高資源回收率。

許采蓁表示，近年環保意識愈來愈受重視，高雄不該落人後，市民一開始可能不能適應，但大家必須了解買垃圾袋背後的原因。

環保局長 資源回收 超商

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