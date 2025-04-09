奇美醫院醫師支援澎湖 在地企業捐3機車供代步
台南奇美醫院派駐6名專科醫師支援澎湖醫療，澎湖在地企業今天在縣長陳光復見證下，捐贈3部機車給奇美醫院，作為醫師的代步工具。
奇美醫院澎湖醫中計畫「公務車捐贈」儀式，下午在陳光復見證下，山寶國際有限公司董事長洪煌景捐贈3部機車給奇美醫院，奇美醫院院長林宏榮代表接受，將成為派遣支援澎湖專科醫師的代步工具。
陳光復表示，感謝奇美醫院長期支持澎湖緊急醫療服務，還積極協助培育當地醫療人才，讓更多專業醫護投身離島醫療事業，也為澎湖醫療環境注入了更強的實力與保障。
陳光復感謝在地企業以實際行動展現「取之於社會，用之於社會」，也期盼更多企業家發揮社會責任，關注公益、付諸善行，造福更多鄉親。
林宏榮表示，奇美醫院自101年起就深耕澎湖醫療，目前派駐6名專科醫師、完成訓練3名公費生、3名公費生訓練中，澎湖2家地區醫院都有醫學中心的醫師支援進駐，守護民眾健康。
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