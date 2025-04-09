快訊

愈演愈烈！大陸在WTO追加起訴美國升級對華關稅措施

奇美醫院醫師支援澎湖 在地企業捐3機車供代步

中央社／ 澎湖縣9日電

台南奇美醫院派駐6名專科醫師支援澎湖醫療，澎湖在地企業今天在縣長陳光復見證下，捐贈3部機車給奇美醫院，作為醫師的代步工具。

奇美醫院澎湖醫中計畫「公務車捐贈」儀式，下午在陳光復見證下，山寶國際有限公司董事長洪煌景捐贈3部機車給奇美醫院，奇美醫院院長林宏榮代表接受，將成為派遣支援澎湖專科醫師的代步工具。

陳光復表示，感謝奇美醫院長期支持澎湖緊急醫療服務，還積極協助培育當地醫療人才，讓更多專業醫護投身離島醫療事業，也為澎湖醫療環境注入了更強的實力與保障。

陳光復感謝在地企業以實際行動展現「取之於社會，用之於社會」，也期盼更多企業家發揮社會責任，關注公益、付諸善行，造福更多鄉親。

林宏榮表示，奇美醫院自101年起就深耕澎湖醫療，目前派駐6名專科醫師、完成訓練3名公費生、3名公費生訓練中，澎湖2家地區醫院都有醫學中心的醫師支援進駐，守護民眾健康。

奇美醫院 澎湖 醫師

延伸閱讀

澎縣攜手高慈總 助弱勢學子逐夢前行

澎湖花火節5月登場 史努比家族無人機燈光秀

北醫楓杏醫療團隊 暑假跨海澎湖醫療服務

兒童專注力遊戲訓練書捐贈 陳光復感謝嘉惠慢飛天使

相關新聞

影／高關稅養殖戶猶豫放養吳郭魚苗 出口商恐因貨源不足丟訂單

美國總統川普突然宣布對台灣課徵32%對等關稅，對台灣的吳郭魚產業造成衝擊，由於市場不明朗，從養殖業者、加工廠到出口商「每...

天氣乍暖還寒...屏東玉荷包受損3成 列現金救助區

屏東玉荷包將進入產期，但受到極端天氣影響，玉荷包普遍有落花、無法結果現象，預估將減產3成。農政單位及立委徐富癸團隊近日前...

高雄市立醫院公職護理師超缺 衛生局允諾增補人力

全台護理師掀出走潮，高雄公職護理師缺額也很嚴重，以民生市立醫院正式醫事人員為例，編制員額254人，現有144人，缺額率4...

全台首座 台船、大世科聯手打造5G AIoT智慧船廠

台船公司今天舉辦「5G AIoT次世代智慧船廠」發表會，展示智慧船廠建置成果，運用5G專網串聯AI智慧辨識、數位孿生、A...

高雄演場會經濟帶動黃牛票 李眉蓁：應強制實名制

近年高雄演唱會經濟蓬勃，去年世運主場館、流行音樂中心共舉辦157場次、吸引171萬人，不僅創造演唱會經濟產值，卻也帶動黃...

不動產詐騙頻傳 屏東縣府：地政防詐新三寶 避免遭詐騙

近年來不動產詐騙案件頻傳，詐騙集團利用個資外洩、偽造文書、假投資詐騙、冒名登記等手法，造成民眾財產損失。屏東縣府地政處提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。