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愈演愈烈！大陸在WTO追加起訴美國升級對華關稅措施

影／高關稅養殖戶猶豫放養吳郭魚苗 出口商恐因貨源不足丟訂單

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
社團法人中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆。記者王勇超／攝影
社團法人中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆。記者王勇超／攝影

美國總統川普突然宣布對台灣課徵32%對等關稅，對台灣的吳郭魚產業造成衝擊，由於市場不明朗，從養殖業者、加工廠到出口商「每一端都串著，都在恐慌」，專家指出，目前是吳郭魚苗放養季節，若養殖業者觀望甚至不放養，將來出口商恐因貨源不足，失去訂單甚至本來已掌握的市場。

社團法人中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆說，目前美國對等關稅32%，對台灣的水產養殖業來講，根據官方統計以吳郭魚、鱸魚受影響最大，台灣的鱸魚出口集中在澳大利亞，吳郭魚則以美國市場為主，吳郭魚有一半以上是出口，出口的有七成到美國。

侯彥隆指出，其他國家出口到美國的吳郭魚，關稅大多比台灣32%高，只有巴西10%低於台灣，所以台灣的吳郭魚到了美國的市場，價格或許比其他主要國家，如中國、越南來得便宜，「台灣看起來也不是一定會一敗塗地」

侯彥隆說，美國宣布對關稅後，造成市場不明朗，大家都在觀望，台灣的吳郭魚養殖產業「每一端都串著，都在恐慌」。台灣的出口商正在與美方的進口商談如何分擔稅金，會覺得多出口可能會多出成本，會猶豫是否要減少出貨，加工廠可能會減少收魚，漁民看到魚販不來收魚，就會擔心。

「目前大家信心不足，需要政府提出措施來支撐」，侯彥隆表示，目前關稅對吳郭魚養殖產業的立即性影響，就是現在是吳郭魚苗的放養季節，養殖業者會觀望是否要放養，但如果生產端的供貨量不足，未來出口商會面臨貨源不足、訂單不容易掌控的狀況，也容易失去本來已經掌握的市場。

侯彥隆建議，漁民可以調整、降低養殖密度，等個幾個月或半年再來看狀況，「至少讓吳郭魚這尾魚可以撐過這段期間」，畢竟吳郭魚的銷美市場還沒有那麼絕對的悲觀，鱸魚更可以放心。

吳郭魚 漁民 美國

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