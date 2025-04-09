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全中運金門代表隊授旗出征 選手蓄勢待發全面迎戰

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
2025年全國中等學校運動會將於4月19日至24日在台南市舉行，金門縣代表隊即將啟程參賽，今天下午縣府舉行授旗儀式，為即將出征的選手們加油打氣。記者蔡家蓁／攝影
2025年全國中等學校運動會將於4月19日至24日在台南市舉行，金門縣代表隊即將啟程參賽，今天下午縣府舉行授旗儀式，為即將出征的選手們加油打氣。記者蔡家蓁／攝影

2025年全國中等學校運動會將於4月19日至24日在台南市舉行，金門縣代表隊即將啟程參賽，今天下午縣府舉行授旗儀式，為即將出征的選手們加油打氣。由縣府參議陳世保代表縣長陳福海主持，親手將縣旗授予代表隊選手，他也勉勵選手們挑戰自我、再創佳績。

陳世保在致詞時表示，期勉所有選手秉持堅毅不拔、勇於挑戰的精神，全力以赴、突破自我，在全中運舞台爭取佳績。他也呼籲鄉親一同為金門子弟加油打氣，成為選手們最堅強的後盾，讓金門在全國體壇發光發熱。

授旗儀式上，由金寧中小學田徑選手李沃儞代表全體選手接旗，展現金門代表隊備戰完成、士氣高昂，象徵金門選手即將踏上榮耀征途。

據了解，本屆金門代表隊由教育處長孫麗琪領軍，總計81位選手、教練及隊職員，將自4月17日起分批前往台南與高雄，參加田徑、競技體操、跆拳道、射擊、桌球、游泳與舉重等七大項目。選手們分別來自金門高中、金門農工、金城國中、金沙國中、烈嶼國中、金湖國中及金寧中小學，將與全國各地優秀選手同場競技，展現過去一年來的訓練成果。

其中，金門高中射擊隊已在近日賽事中奪得高男組10公尺空氣手槍團體賽第8名，成績亮眼，顯示出穩定實力與進步成果；而田徑項目則被視為金門奪牌熱門，選手在速度、耐力與技術上均展現出與全國頂尖好手一較高下的實力，備受外界期待。

2025年全國中等學校運動會將於4月19日至24日在台南市舉行，金門縣代表隊即將啟程參賽，今天舉行授旗儀式，李沃儞選手揮動縣旗，期待創佳績。記者蔡家蓁／攝影
2025年全國中等學校運動會將於4月19日至24日在台南市舉行，金門縣代表隊即將啟程參賽，今天舉行授旗儀式，李沃儞選手揮動縣旗，期待創佳績。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府參議陳世保主持授旗儀式，他期勉所有選手秉持堅毅不拔、勇於挑戰的精神，全力以赴、突破自我，在全中運舞台爭取佳績。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府參議陳世保主持授旗儀式，他期勉所有選手秉持堅毅不拔、勇於挑戰的精神，全力以赴、突破自我，在全中運舞台爭取佳績。記者蔡家蓁／攝影
2025年全國中等學校運動會將在台南市舉行，今天舉行授旗儀式，由參議陳世保（中）將縣旗授予代表隊選手李沃儞（右）。記者蔡家蓁／攝影
2025年全國中等學校運動會將在台南市舉行，今天舉行授旗儀式，由參議陳世保（中）將縣旗授予代表隊選手李沃儞（右）。記者蔡家蓁／攝影

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