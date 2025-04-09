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天氣乍暖還寒...屏東玉荷包受損3成 列現金救助區

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
今年屏東玉荷包受到極端天氣影響，預估將減產3成，經勘災後列為農業天然災害現金救助地區。圖／縣府提供
今年屏東玉荷包受到極端天氣影響，預估將減產3成，經勘災後列為農業天然災害現金救助地區。圖／縣府提供

屏東玉荷包將進入產期，但受到極端天氣影響，玉荷包普遍有落花、無法結果現象，預估將減產3成。農政單位及立委徐富癸團隊近日前往恆春勘災後，屏東縣玉荷包已列為農業天然災害現金救助地區，徐富癸也提醒農民要記得拍照申請。

屏東種植玉荷包460多公頃，其中以恆春、高樹、三地門等鄉鎮最多。縣府農業處表示，屏東雖然種植面積不大，但產期卻是全國最早，尤其國境之南恆春5月上旬就進入產期，高樹、三地門則晚了一個月左右，與高雄市大樹區差不多。

今年受到極端天氣影響，氣候忽冷忽熱，玉荷包因此受到影響，不但新枝發育不良，花朵也受損，出現落花、酥花、無法結果現象，讓農民十分擔心。農政單位及立委徐富癸團隊前往恆春勘查，發現約3成玉荷包受影響。

徐富癸向農業部爭取後，屏東縣玉荷包核定為低溫農業天然災害現金救助地區，今日開始申請，凡符合「農業天然災害救助辦法」第五條的農民，及玉荷包損失率達20%以上，可申請每公頃補助10萬元。

補助時間自4月9日至22日，農民可向各鄉鎮公所申請，也提醒農民使用「農業天然災害現地照相App」拍攝受災情況，作為後續申請補助的證據。

今年屏東玉荷包受到極端天氣影響，玉荷包普遍有落花、無法結果現象，預估將減產3成。圖／縣府提供
今年屏東玉荷包受到極端天氣影響，玉荷包普遍有落花、無法結果現象，預估將減產3成。圖／縣府提供
今年屏東玉荷包受到極端天氣影響，玉荷包普遍有落花、無法結果現象，預估將減產3成。圖／縣府提供
今年屏東玉荷包受到極端天氣影響，玉荷包普遍有落花、無法結果現象，預估將減產3成。圖／縣府提供

屏東縣 恆春 農民

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