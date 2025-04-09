快訊

玖壹壹旗下歌手驚傳家中搜出喪屍煙彈遭逮！經紀公司火速回應了

震撼地方！藍營政二代接任民眾黨彰化黨部主委 溫宗諭證實了

大陸已賣？傳陸拋售美債報復 美債殖利率創最大漲幅

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄市立醫院公職護理師超缺 衛生局允諾增補人力

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市議員李眉蓁（左）揭露公職護理師缺額多，衛生局長黃志中允諾增補人力。記者郭韋綺／翻攝
高雄市議員李眉蓁（左）揭露公職護理師缺額多，衛生局長黃志中允諾增補人力。記者郭韋綺／翻攝

全台護理師掀出走潮，高雄公職護理師缺額也很嚴重，以民生市立醫院正式醫事人員為例，編制員額254人，現有144人，缺額率44%，其中公職護理師缺最多，只能靠契約護理師撐，市議員李眉蓁認為護理人力不足，已形成醫療安全漏洞。衛生局長黃志中則是允諾會增補人力。

李眉蓁今天議會質詢表示，台灣醫療環境日益惡化，留不住護理師，急診室一床難求，有醫師到衛福部次長林靜儀臉書留言，希望政府重視急診室問題，遭林酸「小腦袋」，引爆民怨，台灣自豪健保制度、醫療品質好，潛在醫療環境真相卻是護理師大出走，

李眉蓁說，拉回來高雄，問題一樣嚴重，高雄公立醫院大多已委外經營，公辦公營僅剩民生、中醫、凱旋3家醫院，不管正式或契約人員，缺額率都很高，就護理人員而言，最大不同是公職護理師適用公務員服務法、公保退休金，契約人員是簽約護理師，適用勞基法、勞保退休。

李眉蓁質疑，公職護理師是鐵飯碗又有退休保障，卻沒人要來，是民生醫院口碑不好、環境差，還是醫院裡官員難搞？公家醫院護理師竟然缺額這麼多，此外契約護理師缺額也高，現有610人，是公職護理師5倍之多，只能靠契約人員撐。

衛生局長黃志中表示，往年公職護理師比例偏低，已逐步增補人力，讓床數與護病比達到法定比例，契約護理師因受限勞基法，工時規定嚴格，不過為了留人，也會從提升薪資待遇著手。

李眉蓁也揭露公職護理師要扛行政工作，還要顧病人，薪資卻跟契約護理師差不多，當然沒人想當公職護理師，公職護理師薪資水準也應全面檢討。

李眉蓁 衛生局 護理師

延伸閱讀

北醫大開發VR影片 模擬病人臨終護理過程

廣末涼子涉嫌傷害護理師移送地檢署　藥檢結果出爐

高雄演場會經濟帶動黃牛票 李眉蓁：應強制實名制

高雄YouBike電動輔助車遭嫌太少 交通局：數量全國第一

相關新聞

天氣乍暖還寒...屏東玉荷包受損3成 列現金救助區

屏東玉荷包將進入產期，但受到極端天氣影響，玉荷包普遍有落花、無法結果現象，預估將減產3成。農政單位及立委徐富癸團隊近日前...

高雄市立醫院公職護理師超缺 衛生局允諾增補人力

全台護理師掀出走潮，高雄公職護理師缺額也很嚴重，以民生市立醫院正式醫事人員為例，編制員額254人，現有144人，缺額率4...

全台首座 台船、大世科聯手打造5G AIoT智慧船廠

台船公司今天舉辦「5G AIoT次世代智慧船廠」發表會，展示智慧船廠建置成果，運用5G專網串聯AI智慧辨識、數位孿生、A...

高雄演場會經濟帶動黃牛票 李眉蓁：應強制實名制

近年高雄演唱會經濟蓬勃，去年世運主場館、流行音樂中心共舉辦157場次、吸引171萬人，不僅創造演唱會經濟產值，卻也帶動黃...

不動產詐騙頻傳 屏東縣府：地政防詐新三寶 避免遭詐騙

近年來不動產詐騙案件頻傳，詐騙集團利用個資外洩、偽造文書、假投資詐騙、冒名登記等手法，造成民眾財產損失。屏東縣府地政處提...

高雄YouBike電動輔助車遭嫌太少 交通局：數量全國第一

高雄市近年推動智慧運具，尤其YouBike電動輔助車因有電力輔助，更省力，深獲民眾喜愛；目前全市YouBike2.0E電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。