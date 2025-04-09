高雄市立醫院公職護理師超缺 衛生局允諾增補人力

全台護理師掀出走潮，高雄公職護理師缺額也很嚴重，以民生市立醫院正式醫事人員為例，編制員額254人，現有144人，缺額率44%，其中公職護理師缺最多，只能靠契約護理師撐，市議員李眉蓁認為護理人力不足，已形成醫療安全漏洞。衛生局長黃志中則是允諾會增補人力。

李眉蓁今天議會質詢表示，台灣醫療環境日益惡化，留不住護理師，急診室一床難求，有醫師到衛福部次長林靜儀臉書留言，希望政府重視急診室問題，遭林酸「小腦袋」，引爆民怨，台灣自豪健保制度、醫療品質好，潛在醫療環境真相卻是護理師大出走，

李眉蓁說，拉回來高雄，問題一樣嚴重，高雄公立醫院大多已委外經營，公辦公營僅剩民生、中醫、凱旋3家醫院，不管正式或契約人員，缺額率都很高，就護理人員而言，最大不同是公職護理師適用公務員服務法、公保退休金，契約人員是簽約護理師，適用勞基法、勞保退休。

李眉蓁質疑，公職護理師是鐵飯碗又有退休保障，卻沒人要來，是民生醫院口碑不好、環境差，還是醫院裡官員難搞？公家醫院護理師竟然缺額這麼多，此外契約護理師缺額也高，現有610人，是公職護理師5倍之多，只能靠契約人員撐。

衛生局長黃志中表示，往年公職護理師比例偏低，已逐步增補人力，讓床數與護病比達到法定比例，契約護理師因受限勞基法，工時規定嚴格，不過為了留人，也會從提升薪資待遇著手。

李眉蓁也揭露公職護理師要扛行政工作，還要顧病人，薪資卻跟契約護理師差不多，當然沒人想當公職護理師，公職護理師薪資水準也應全面檢討。