快訊

陸配風暴未息！移民署長傳申請提早退休 鐘景琨證實：個人考量

川普關稅海嘯來襲！ 勞動部點名這些產業勞工危險了

放低姿態？大陸發表2萬字白皮書 稱「貿易戰沒贏家」盼中美對話

告五人4月12日高雄演唱會 市府公布交管措施

中央社／ 高雄9日電

告五人演唱會將於4月12日在高雄國家體育場登場，市府交通局今天表示，世運大道當天中午12時起實施交通管制，並規劃捷運加密班次及免費接駁車服務。

交通局今天新聞稿說明，為維護參加民眾步行安全，世運大道4月12日中午12時至午夜12時將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放。

此外，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。交通局預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

有接送需求的民眾，可多利用外圍捷運站臨停接送，搭捷運至紅線R17世運站出站，步行5至8分鐘即可抵達會場。散場部分，捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3至4分鐘，維持散場動線順暢。

此外，演場會場也將安排免費接駁車，當天下午3時至7時，提供高鐵左營站、台鐵新左營站至演唱會場進場接駁車服務；晚間10時至11時30分，提供演唱會場至高鐵左營站、台鐵新左營站散場接駁車服務。

此次活動機車臨時停放區，規劃於高雄國家體育場西北側及緯六路，開放時間為4月12日中午12時至晚間11時，騎車前往的歌迷可加以利用，但務必準時離場。

另外，會場依照慣例不提供汽車停車位，交通局呼籲民眾千萬不要開車來，以免因為找不到停車位延誤進場。台鐵與高鐵將加開北上列車，詳細列車或購票資訊，可至台鐵及台灣高鐵官網查詢。

交通局表示，相關交通管制及疏運措施，於活動當日視人潮狀況彈性調整，並依現場執行措施為主。

台鐵 捷運公司 演唱會 高鐵

延伸閱讀

高雄演場會經濟帶動黃牛票 李眉蓁：應強制實名制

高雄YouBike電動輔助車遭嫌太少 交通局：數量全國第一

垃圾量快失控 高雄垃圾費隨袋徵收不普及 環保局：今年擴大試辦

陸高鐵寵物託運 2天前預約

相關新聞

全台首座 台船、大世科聯手打造5G AIoT智慧船廠

台船公司今天舉辦「5G AIoT次世代智慧船廠」發表會，展示智慧船廠建置成果，運用5G專網串聯AI智慧辨識、數位孿生、A...

高雄演場會經濟帶動黃牛票 李眉蓁：應強制實名制

近年高雄演唱會經濟蓬勃，去年世運主場館、流行音樂中心共舉辦157場次、吸引171萬人，不僅創造演唱會經濟產值，卻也帶動黃...

不動產詐騙頻傳 屏東縣府：地政防詐新三寶 避免遭詐騙

近年來不動產詐騙案件頻傳，詐騙集團利用個資外洩、偽造文書、假投資詐騙、冒名登記等手法，造成民眾財產損失。屏東縣府地政處提...

高雄YouBike電動輔助車遭嫌太少 交通局：數量全國第一

高雄市近年推動智慧運具，尤其YouBike電動輔助車因有電力輔助，更省力，深獲民眾喜愛；目前全市YouBike2.0E電...

打造屏東文旅新熱點！ 勝利星村民宿專區營運徵選開跑

屏東市區炙手可熱的勝利星村創意生活園區，32戶歷史建築招商徵選即起開跑，首度釋出16戶民宿專區公開徵選，打造日式韻味的歷...

垃圾量快失控 高雄垃圾費隨袋徵收不普及 環保局：今年擴大試辦

高雄市垃圾費隨袋徵收未普及，市議員許采蓁今天在議會質詢提及，高雄在未全面實施垃圾隨袋徵收下，長期導致垃圾量難以控制、資源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。