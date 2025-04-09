高雄玉荷包、黑葉荔枝農損 現金救助即起受理申報

高雄玉荷包荔枝、黑葉荔枝因低溫期過長、著果不佳，農業部公告納入現金救助項目，玉荷包荔枝每公頃救助新台幣10萬元，黑葉荔枝每公頃救助6.2萬元，即起受理申報。

高雄市為全台最大玉荷包荔枝產地，種植面積2340公頃，以大樹區1650公頃最多，其次為旗山區351公頃。

今年因低溫持續過長，加上幾波高低溫差及霪雨，導致玉荷包荔枝及黑葉荔枝結果率不佳，尤其早花受損明顯，高市府農業局預估目前整體產量剩下3至4成，情況嚴重果園約剩1成，後續仍可能還有生理落果。

經各區公所通報，農業局4月7日邀高雄區農業改良場、農糧署與區公所確認災損情形，並向中央爭取救助；農業部昨天公告納入現金救助項目，玉荷包荔枝每公頃救助10萬元、黑葉荔枝每公頃救助6.2萬元。

農業局今天發布新聞稿提醒，高雄市種植荔枝且受災損失達2成以上的農民，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並務必於今年4月22日前（假日得不受理），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，向受災地區公所申辦現金救助。

農業局表示，將全力協助與加速勘災及現金救助發放，農民復耕若需低利貸款，也可洽當地農會辦理。