高雄演場會經濟帶動黃牛票 李眉蓁：應強制實名制

近年高雄演唱會經濟蓬勃，去年世運主場館、流行音樂中心共舉辦157場次、吸引171萬人，不僅創造演唱會經濟產值，卻也帶動黃牛經濟。高雄市文化局目前僅鼓勵廠商實名制，並未場場強制，以致黃牛票猖獗，抓不勝抓，市議員李眉蓁提議高雄市票券實名制，才能杜絕黃牛，減輕警方人力負擔。

李眉蓁今天在議會質詢指出，高雄推動演唱會經濟，但黃牛猖獗高雄形象也受損，文化局接受檢舉業務辦理裁罰案件，但抓黃牛還是靠警察，辦演唱會交通秩序維持靠警察，還要抓黃牛「警察好忙」，高雄創造演唱會經濟同時，辛苦的卻是警察。

李眉蓁表示，文創法修法以來，增訂黃牛條款，截至2025年3月，文化局受理335件黃牛檢舉，其中108件裁罰，累計罰款超過914萬元。

刑事警察大隊長鄢志豪也說，文創法修法以來，對黃牛票查緝勤務，除了協助文化局查察被檢舉人身分查證，刑事罰有3件、網購詐欺15件。

不過李眉蓁認為，演唱會場場強制實名制才能杜絕黃牛，過去劉德華、宇多田光、太妍演唱會採實名制，黃牛票比例偏低，建議文化局和警方研擬實名制方案，減輕警察工作，否則每場演唱會警察要全員戒備，這也不公平。

文化局表示，每次演唱會都與國內外主辦單位溝通鼓勵實名制，為加強防範黃牛，也積極與主辦方合作宣導相關法令，呼籲歌迷透過官方售票系統購票，抵制買賣黃牛票，並嚴防詐騙。