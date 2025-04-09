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不動產詐騙頻傳 屏東縣府：地政防詐新三寶 避免遭詐騙
近年來不動產詐騙案件頻傳，詐騙集團利用個資外洩、偽造文書、假投資詐騙、冒名登記等手法，造成民眾財產損失。屏東縣府地政處提醒，辦理不動產交易時提高警覺，可主動申辦「地政防詐新三寶」，均為免費申請，為不動產安全添加屏障。
地政防詐三寶，分別為：第一寶「第二類謄本住址隱匿」（隱私保護機制）：土地所有權人申辦後，第二類謄本上所有權人住址可以部分隱匿，避免他人藉此取得所有權人完整地址，達到「事前」防詐。
第二寶是「地籍異動即時通」（即時監控機制），民眾申辦後，當不動產進行買賣等12項案件，系統會即時以簡訊或電子郵件通知所有權人或指定對象，隨時掌握地籍變動情況，防範不法異動風險，達成「事中」阻詐目的。
第三寶是民眾可申請「指定送達處所」（法律文件送達保障機制），作為「事後」反詐措施，可以國內特定門牌地址向地政機關申請做為登記機關公文書的送達處所，避免漏收重要文件，防堵他人冒領。
地政處指出，經統計屏東縣各地政事務所受理第二類謄本住址隱匿9171件、地籍異動即時通有9101件，指定送達處所78件。
地政處長陳錦屏說，不動產詐騙手法日新月異，一般人對不動產法令及申辦程序生疏，容易成為詐騙目標，呼籲民眾在處理地政交易或簽署文件時應保持警惕，除165反詐騙諮詢專線，另於不動產交易，雙方可指定信任合法地政士，或是採取雙地政士，參與交易流程，減少糾紛。
地政處強調，防詐三寶申辦方式簡便且完全免費，民眾攜帶身分證件至地政事務所臨櫃辦理；或直接使用自然人憑證或工商憑證至內政部地政司數位櫃檯網站在家完成線上申請，此三項服務，均可隨時申請或修改，滿足不同時期需求。
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