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高雄YouBike電動輔助車遭嫌太少 交通局：數量全國第一

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市近年推動智慧運具，尤其YouBike電動輔助車因有電力輔助，更省力，深獲民眾喜愛，目前全市YouBike2.0E電動輔助車已近1900輛，全台之冠。記者宋原彰／翻攝
高雄市近年推動智慧運具，尤其YouBike電動輔助車因有電力輔助，更省力，深獲民眾喜愛，目前全市YouBike2.0E電動輔助車已近1900輛，全台之冠。記者宋原彰／翻攝

高雄市近年推動智慧運具，尤其YouBike電動輔助車因有電力輔助，更省力，深獲民眾喜愛；目前全市YouBike2.0E電動輔助車已近1900輛，全台之冠，但因全市幅員大、站點多，平均每站僅能配置1.3輛電輔車，民眾常抱怨租借站放眼望去「全都黃色的一般YouBike」，尤其對通勤族、學生族來說仍不夠，希望交通局盡速增設。

高市府於民國111年11月導入500輛「YouBike2.0E」電動輔助車，因其電動輔助功能，民眾輕踩即可輕鬆前進，使電輔車已累計突破250萬使用人次，日周轉率高達8.8次，高於一般YouBike周轉率2倍，單月可突破15萬次騎乘紀錄，交通局去年因此斥資7800萬元，陸續再增購1300輛電輔車，首批730輛已於去年10月投入服務。

YouBike2.0E電輔車租借量前3名場站為高鐵左營站、捷運小港站（3號出口）及台鐵鳳山站（曹公路），平均月運量皆突破1千人次，其中高鐵左營站主要到博愛四路周邊、捷運小港站主要到小港醫院、台鐵鳳山站主要到捷運鳳山站，顯示YouBike2.0E已成為民眾通勤、通學及就醫等較長距離重要轉乘運具。

但仍有民眾在網路上抱怨，在高雄想騎乘YouBike通勤，到租借站放眼望去20輛車「全都是黃色的」，完全沒有看到橘色車身的電輔車，反觀屏東車站前，目測約有3成以上比例的電輔車，質疑YouBike2.0E「高雄買不起嗎？」市議員黃文志表示，未來即便按計劃補滿1800輛電輔車，平均每站也僅能配置1.3輛，對通勤族、學生族來說仍不夠。

屏東縣有300輛YouBike電動輔助自行車，但因全縣僅130站，每站平均能配置2.3輛，台南目前僅400輛電輔車，但站點多集中在市區，因此仍相較高雄常見；不少民眾說「即便高雄電輔車數量最多，但相較屏東、台南，比例還是很低」，每次使用APP查詢有電輔車的站點，都能發現台南、屏東的站點明顯比高雄還多。

高雄市交通局表示，高雄市Youbike2.0已設置達1412站，Youbike2.0總數達1萬3106輛，其中電輔車1906輛為全國最多，全市YouBike在去年12月達168.7萬人次使用，為單月運量最高，強調「高雄、台南和屏東為相同生活圈，高雄站點數、車輛數和電輔車輛數、周轉率及使用人次等均是最高」；另為持續提升電輔車數量，市府今年已向交通部爭取計畫補助，將再增加573輛電輔車。

高雄市近年推動智慧運具，尤其YouBike電動輔助車因有電力輔助，更省力，深獲民眾喜愛，目前全市YouBike2.0E電動輔助車已近1900輛，全台之冠。記者宋原彰／翻攝
高雄市近年推動智慧運具，尤其YouBike電動輔助車因有電力輔助，更省力，深獲民眾喜愛，目前全市YouBike2.0E電動輔助車已近1900輛，全台之冠。記者宋原彰／翻攝

YouBike 屏東縣 電動

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