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打造屏東文旅新熱點！ 勝利星村民宿專區營運徵選開跑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東勝利星村空翔區。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東勝利星村空翔區。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東市區炙手可熱的勝利星村創意生活園區，32戶歷史建築招商徵選即起開跑，首度釋出16戶民宿專區公開徵選，打造日式韻味的歷史建築旅宿。 

屏東縣政府文化處表示，此次公開徵選32戶歷史建築中，除原先熱門勝利區、成功區和通海區持續徵求特色店家進駐，更有新修繕完成的得勝區，腹地廣大，停車空間便利，適合各行各業進駐。

屏東觀光遊客增加，尤其到屏東市旅遊愈來愈多。交通部觀光署統計資料庫，2024年屏東縣觀光遊憩據點人次統計，勝利星村觀光人次僅次於車城福安宮，躍升第二大人氣景點。

文化處指出，為增加市區住宿選擇，縣府規畫歷史建築民宿專區，包括空翔區4戶及通海區二期12戶在內共16戶，並已取得民宿類使用許可，提供不同租金優惠條件，獲選業者可大幅縮短進駐準備期和經費。

文化處指出，民宿區皆位於屏東市蛋黃區，例如鄰近中正路通海區，周邊有中華路商圈、人聲鼎沸傳統市場、幸福公園停車場，消費、交通機能俱佳。

文化處表示，勝利星村有百家品牌進駐營運，除餐飲業、獨立書店、生活體驗、伴手禮店等不同型態產業，目前有兩家旅宿包括勝利文旅、HomeOne 360，假日遊客絡繹不絕，今年農曆春節期間有近200萬人次造訪。

文化處說，縣府期待透過招商計畫，吸引具特色旅宿品牌及創意業者進駐，讓更多旅客在充滿和風的日式建築，享受不一樣的住宿體驗，並串聯周邊觀光資源，帶來經濟效益。

徵選在4月17日、4月24日開放現場看屋，並收件至5月9日下午5時截止，詳情請上「勝利星村創意生活園區」官方臉書、官網查詢或電洽勝利星村營運管理中心（08）732-0567。

屏東縣政府辦理勝利星村招商營運徵選，通海區打造民宿專區,期待成為屏東文旅新熱點。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府辦理勝利星村招商營運徵選，通海區打造民宿專區,期待成為屏東文旅新熱點。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府辦理勝利星村招商營運徵選，通海區打造民宿專區,期待成為屏東文旅新熱點。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府辦理勝利星村招商營運徵選，通海區打造民宿專區,期待成為屏東文旅新熱點。圖／屏東縣政府文化處提供
鄰近屏東市中正路勝利星村通海區民宿專區公開徵選營運廠商。圖／屏東縣政府文化處提供
鄰近屏東市中正路勝利星村通海區民宿專區公開徵選營運廠商。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東勝利星村空翔區。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東勝利星村空翔區。圖／屏東縣政府文化處提供

勝利星村 屏東縣政府 歷史建築

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