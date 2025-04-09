垃圾量快失控 高雄垃圾費隨袋徵收不普及 環保局：今年擴大試辦

高雄市垃圾費隨袋徵收未普及，市議員許采蓁今天在議會質詢提及，高雄在未全面實施垃圾隨袋徵收下，長期導致垃圾量難以控制、資源回收停滯及垃圾處理成本升高，她認為高雄應借鏡台北市經驗，導入專用垃圾袋，盡快分區試辦，搭配補助配套措施，達到垃圾減量目標。環保局長張瑞琿回應，今年會擴大辦理。

垃圾費隨袋徵收在台北實施多年，市民配合度愈來愈高，高雄市過去雖試辦過，但未再繼續擴大辦理。許采蓁今拿出台北市隨袋徵收成果，從2000年到2024年，24年間垃圾減量變化顯著，每人每日廢棄物產生量從500公斤下降到432公斤，整體垃圾總產生量132萬噸降到108萬噸，減少24萬噸，更關鍵是，資源回收效率明顯提升，從3.7%大幅提升到66.2%。

許采蓁指出，台北市民配合度和環保意識提升，相較之下，高雄未全面實施隨袋徵收，垃圾處理量未下降、資源回收效率也未提升，環保是世界趨勢，也是市長陳其邁重視政策項目，建議環保局積極展開分區試辦，搭配宣導和配套補助，建立永續廢棄物治理機制。

張瑞琿答稱，高雄市每年回收率都有成長，目前回收率達57.68%，針對隨袋徵收政策做過多次評估，去年在前金、新興、鹽埕超商執行隨袋徵收方案示範，今年擴大超商辦理，尤其外來觀光人口增加，目前超商試辦計畫擴大到全市區11區，預計下半年執行。

許采蓁追問超商試辦成效？張瑞琿表示，超商配合度高，但居民還要持續做說明，垃圾費隨袋徵收讓市民從無感變有感，原本垃圾處理費隨水費徵收，要再花錢買垃圾袋，市民有時覺得不方便，不過會加強宣導，提高資源回收率。

許采蓁強調，市民可能一開始不能適應，但市民也須了解買垃圾袋背後原因，台北實施隨袋徵收以來，垃圾減量、回收率提收效果十分顯著，近年環保意識愈來愈受重視，高雄不該落人後。