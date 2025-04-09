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高雄玉荷包、黑葉荔枝著果不佳 農損救助即日起受理
高雄玉荷包荔枝、黑葉荔枝今年普遍開花良好，但著果不佳，高市農業局邀集高雄區農業改良場、農糧署與區公所確認災損情形，成功爭取高雄全市玉荷包、黑葉荔枝農產業天然災害現金救助及低利貸款，玉荷包荔枝每公頃救助10萬元，黑葉荔枝每公頃救助6.2萬元，並經農業部公告即日起至4月22日受理高市農民申報。
高雄是全台最大玉荷包荔枝產地，種植面積2340公頃，以大樹區1650公頃最多，占全市77%，其次為旗山區351公頃。今年初低溫充足，玉荷包荔枝及黑葉荔枝開花率達8成，但低溫持續過長，3月又有冷氣團來襲，加上幾波高低溫差及霪雨，導致結果率不佳，尤其早花受損明顯，預估目前整體產量剩下3至4成，嚴重果園約剩1成，後續仍可能還有生理落果。
經各區公所持續關注荔枝結果情形並積極查報，農業局4月7日邀集高雄區農業改良場、農糧署與區公所確認災情，並向中央爭取救助，農業部4月8日公告納入現金救助項目，玉荷包荔枝每公頃救助10萬元，黑葉荔枝每公頃救助6.2萬元。
農業局局長姚志旺說，請高雄市種植荔枝且受災損失達2成以上的果農，先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並務必在今年4月22日前（假日得不受理），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向受災地區公所申辦現金救助，市府將全力協助與加速勘災與現金救助發放，復耕若需低利貸款，也可洽當地農會辦理。
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