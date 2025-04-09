台88線鳳山匝道 下月拓寬

台88線快速道路每日交通量近5萬輛次，鳳山交流道更是經常回堵，地方屢次要求改善，公路局去年規畫拓寬，經費3500萬元，將西向匝道拓寬1.8公尺並改為各3.5公尺雙車道，今年5月動工，預計明年2月完工，下匝道路口透過智慧號誌，改善整體交通。

台88線鳳山交流道西向匝道原為單線道，常因車多違規並排嚴重。公路局花費3500萬元，將車道拓寬1.8公尺，配置各3.5公尺雙車道，總寬度9公尺，改善長度154公尺，下月開工、明年2月完工；立委許智傑昨邀各單位會勘，辦公室執行長許智善說，拓寬後車流預計可減少100秒停滯時間，尖峰時間每小時可紓解近200輛次。

許智善說，交通部已規畫台88線快速道路的短中長計畫，增設告知用路人路況的CMS看板、重畫標線和修正路肩開放規定，此次匝道拓寬計畫可改善匝道車流延滯，由170秒降低至70秒，塞車問題可從根本改善，給民眾安全順暢用路環境。

鳳屏工務段段長孫百慶說，施工期間會占用88快速道路橋下過埤路1道機車道，施工會避開上、下班尖峰時段，並增派交管，維護通行安全；完工後下匝道車量將增1倍，會與市府交通局一併調整路口交通號誌、增設AI智慧號誌系統，提高車流紓解率，改善下匝道車輛違規並排與回堵。