高捷黃線施工 經費增926億元

高雄捷運黃線施工中，但經費已增926億元、完工期程延後4年，議員質疑財政控管有問題，成本增加，憂YC04民族路到亞灣、YC05衛武營到五甲共12站將沒經費發包。

捷運局回應，黃線增加經費涵蓋26%利潤管理費，依去年底決標價格，北市南環線預算增加102.5%、北環增加120%，大環境使然，12站的興建計畫不受影響。

捷運黃線2020年核定通過，隔年陸續決標，原預算1442億元，市府增加預算至2368億元，增約6成。捷運工程局資料，2020年到2024年混凝土漲價70.44%、鋼板漲價50.71%、水電環控電梯等工程漲價83.52%。

議員白喬茵質疑，混凝土4年漲43%，依行政院工程會資料，混凝土漲28.49%，捷運局卻提供70.44%，其餘原物料漲幅跟捷運局提供的數據有落差；是否因成本大增，導致民族路到亞灣、衛武營到五甲，12站沒有錢發包。

捷運局長吳嘉昌說，物調經費有專業顧問建議及遵守行政院2023年發布注意事項辦理，除原物料漲幅產生價差，尚有利潤管理費約26%未計入，12站會按原計畫施工。

白喬茵說，黃線有900多億元缺口，未來施工時物價波動日趨嚴重，捷運局應準確控管漲幅，確保市府跟廠商雙贏。

副議長曾俊傑、議員何權峰等人也擔憂，黃線、林園小港延伸線及岡山路竹延伸線施工中，中央總預算被刪及中央統籌分配稅款改變，中央補助是否受影響。

吳嘉昌說，已發包工程按期程推動，未發包擔心期程會延宕。以黃線為例，經費約增926億元，中央負擔740億元，高市自籌180億元，財政局成立軌道建設財務籌措小組，經費來自聯開、增額容積及票匭收入等，持續關注。