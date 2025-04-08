金寧石蚵文化季「千人剝蚵」周六登場 體驗當「青蚵嫂」

金門金寧鄉年度重頭戲「石蚵文化季」4月起陸續登場，廣受歡迎的「超頂！千人剝蚵大挑戰」將在4月12日下午4時於北山出海口海堤登場，金寧鄉長楊忠俊號召鄉親與各地旅客一起捲起袖子剝蚵、吃蚵，體驗當一回「青蚵嫂」。

據了解，活動現場開放1千名自由入座名額，坐滿為止，參與者可免費剝取現場提供的金門石蚵，剝完可帶回家自行料理，還能免費享用一碗香氣四溢的蚵仔麵線，數量有限、送完為止。楊忠俊表示，這項活動不僅延續地方百年養蚵文化，也為春季旅遊注入豐富的在地體驗。

為便利自由行旅客，鄉公所特別設置「觀光客專屬體驗區」，歡迎持有活動前3日內來金機船票與有效身分證明的遊客（包含陸客），可於下午3點50分前優先入場，享受免排隊剝蚵的VIP待遇。

活動地點停車空間有限，鄉公所建議民眾可將車輛停放於古寧頭和平紀念園區三奇宗祠旁廣場，或南山路沿線單向停車區，並搭乘電瓶接駁車前往現場，接駁車自下午2點起發車，末班為6點30分，設有三處上下車站點，讓民眾輕鬆往返活動會場。

主辦單位貼心提醒，活動鼓勵親子同樂，請自備剝蚵工具；若臨時需要，也可現場借用工具組，酌收押金100元，歸還即可退費。現場不提供大型停車，呼籲民眾配合接駁安排，確保交通順暢與安全。

剝蚵活動只是暖場，主場活動將於4月19、20日兩天下午2點至晚間9點在金門大橋金寧端周邊廣場登場，現場將舉辦音樂晚會「瘋起來！LOCAL音樂派對」，邀請金曲歌王翁立友、本土女神向蕙玲、甜美小公主張羽靚等卡司輪番上陣，還有YOYO台酪梨姊姊、DJ小漾與黑旋風男團，全場嗨翻。