快訊

鋒面來襲！明午後雨勢由北往南炸全台 這日天氣最不穩

史上最慘股災！股民哀號睡公園 醫師揭極少見診斷「貧窮是一種病」

聽新聞
0:00 / 0:00

金寧石蚵文化季「千人剝蚵」周六登場 體驗當「青蚵嫂」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金寧鄉石蚵文化季的重頭戲「千人剝蚵」活動訂於本周六下午4時於古寧頭北山出海口「海堤」盛大舉行，活動採自由入座，額滿為止。圖／金寧鄉公所提供
金寧鄉石蚵文化季的重頭戲「千人剝蚵」活動訂於本周六下午4時於古寧頭北山出海口「海堤」盛大舉行，活動採自由入座，額滿為止。圖／金寧鄉公所提供

金門金寧鄉年度重頭戲「石蚵文化季」4月起陸續登場，廣受歡迎的「超頂！千人剝蚵大挑戰」將在4月12日下午4時於北山出海口海堤登場，金寧鄉長楊忠俊號召鄉親與各地旅客一起捲起袖子剝蚵、吃蚵，體驗當一回「青蚵嫂」。

據了解，活動現場開放1千名自由入座名額，坐滿為止，參與者可免費剝取現場提供的金門石蚵，剝完可帶回家自行料理，還能免費享用一碗香氣四溢的蚵仔麵線，數量有限、送完為止。楊忠俊表示，這項活動不僅延續地方百年養蚵文化，也為春季旅遊注入豐富的在地體驗。

為便利自由行旅客，鄉公所特別設置「觀光客專屬體驗區」，歡迎持有活動前3日內來金機船票與有效身分證明的遊客（包含陸客），可於下午3點50分前優先入場，享受免排隊剝蚵的VIP待遇。

活動地點停車空間有限，鄉公所建議民眾可將車輛停放於古寧頭和平紀念園區三奇宗祠旁廣場，或南山路沿線單向停車區，並搭乘電瓶接駁車前往現場，接駁車自下午2點起發車，末班為6點30分，設有三處上下車站點，讓民眾輕鬆往返活動會場。

主辦單位貼心提醒，活動鼓勵親子同樂，請自備剝蚵工具；若臨時需要，也可現場借用工具組，酌收押金100元，歸還即可退費。現場不提供大型停車，呼籲民眾配合接駁安排，確保交通順暢與安全。

剝蚵活動只是暖場，主場活動將於4月19、20日兩天下午2點至晚間9點在金門大橋金寧端周邊廣場登場，現場將舉辦音樂晚會「瘋起來！LOCAL音樂派對」，邀請金曲歌王翁立友、本土女神向蕙玲、甜美小公主張羽靚等卡司輪番上陣，還有YOYO台酪梨姊姊、DJ小漾與黑旋風男團，全場嗨翻。

除了音樂表演，親子遊樂園區「大放電！春日親子遊樂園」也不容錯過，海盜船、飄移飛車、氣墊城堡等設施應有盡有，還有DIY手作、親子闖關與在地市集，讓大人小孩玩得盡興。

金寧鄉石蚵文化季的重頭戲「千人剝蚵」活動訂於本周六下午4時於古寧頭北山出海口「海堤」盛大舉行，額滿為止。圖／金寧鄉公所提供
金寧鄉石蚵文化季的重頭戲「千人剝蚵」活動訂於本周六下午4時於古寧頭北山出海口「海堤」盛大舉行，額滿為止。圖／金寧鄉公所提供

親子 金門大橋 音樂

延伸閱讀

桐花雪下享茶宴、看表演「宜蘭客家桐花祭」小旅行開放報名

馬祖南竿夜關路燈利追淚 北竿開大坵船班可賞鹿

六福村爆遊客爆量丟包爭議 園方：今天增加接駁車疏運

榮耀號出狀況！日本東京4℃等接駁車 遊客抱怨「凍到不行」

相關新聞

金寧石蚵文化季「千人剝蚵」周六登場 體驗當「青蚵嫂」

金門金寧鄉年度重頭戲「石蚵文化季」4月起陸續登場，廣受歡迎的「超頂！千人剝蚵大挑戰」將在4月12日下午4時於北山出海口海...

馬祖最稀有紅綠燈 準時上工守護學童安全路

連江縣為全國唯一無紅綠燈縣市，但全縣僅有1組由南竿鄉介壽國中小自行建置的活動式紅綠燈，每天點亮30分鐘，配合警員現場執勤...

東港共和新村發展計畫將送審 國內僅存海軍航空眷舍

屏東東港共和新村是國內僅存的日本海軍水上航空基地軍官舍群，目前已被畫定為聚落建築群。共和新村保存及再發展計畫經多次修改，...

不一定要「愛情摩天輪」 高市議員：愛河需要國際地標

高雄連續兩年以國際知名IP取代傳統燈會，吸引眾多粉絲朝聖。議員黃紹庭指出，他個人肯定燈會帶來觀光人潮，不過這種快閃式活動...

高雄獨居人口攀升創10年新高 46萬戶只住1人

高雄獨活人口攀升，根據高市民政局統計，2024年全市單獨居處一處所，而獨立生活的「單獨生活戶」人口，達46.78萬人，約...

高捷黃線經費暴增6成 民代擔心12站無錢發包

高雄捷運多線推動中，捷運黃線經費增加926億元、完工期至少延後4年，議員質疑造價暴漲63％與實際原物料漲幅不符，12站恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。