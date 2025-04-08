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因應北高雄產業發展 橋頭再生水廠115年1月起供水

中央社／ 高雄8日電

因應北高雄產業發展，高市府水利局推動橋頭及楠梓再生水廠，其中橋頭再生水廠目前實際興建進度已逾80%，估明年1月起供水每天3萬噸；楠梓再生水廠4月興建，預計117年供水每天2萬噸。

水利局今天在市政會議進行專案簡報，表示藉由開發再生水與海淡水，提供產業發展充足用水，並推動橋頭及楠梓再生水廠，供應楠梓產業園區高科技產業；海淡水可行性規劃部分，將視白埔等產業園區用水需求，滾動式檢討期程與產量。

市長陳其邁表示，鳳山及臨海再生水廠已營運，須持續穩定供應再生水；橋頭再生水廠施工進度超前，另外楠梓再生水廠已開工，務必確實掌握施工進度及施工安全；有關產業新增水資源需求，請水利局因應並與中央溝通，掌握辦理情形。

水利局表示，南高雄目前已有鳳山及臨海2座再生水廠營運中，為全國首座及第2座再生水廠，總計每日供應8.3萬噸再生水給臨海工業區使用。

為因應北高雄產業發展，水利局推動橋頭及楠梓再生水廠，主要供應楠梓產業園區高科技產業，其中包含台積電等指標性企業。

橋頭再生水廠於民國111年10月完成簽約，興建經費約新台幣45億元，目前實際進度已超過80%，預計於115年1月開始供水每日3萬噸，116年再增供至每日3.5萬噸。

楠梓再生水廠於112年12月完成簽約，興建經費約82億元，已於今年4月開始興建，預計於117年供應每日2萬噸、118年供應每日3.5萬噸、119年供應每日7萬噸。

經濟部水利署近年辦理高雄海淡水可行性規劃，評估將於興達電廠旁興建可供每日20萬噸的海淡廠，預計115年完成規劃，116年至121年辦理施工。

台積電 水利局 淡水

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