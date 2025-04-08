東港共和新村發展計畫將送審 國內僅存海軍航空眷舍

屏東東港共和新村是國內僅存的日本海軍水上航空基地軍官舍群，目前已被畫定為聚落建築群。共和新村保存及再發展計畫經多次修改，5月將送交屏東縣文化資產審議委員會審議，通過後建築可獲得更完善的保存，區域內土地開發也會更健全。

日治時代日本將屏東大鵬灣建設為水上機場，並在東港鎮郊興建數十戶官舍供軍官居住，是東港都市計畫第一個現代化住宅區。抗戰勝利後由空軍接收改稱「共和里」，並由東港空軍幼校、屏東空軍基地的軍官入住，為容納龐大軍眷，政府還增建一批「克難屋」。

到了2007年因眷村改建，地方開始發起眷村保存運動，多次提報歷史建築盼保留眷村風貌，但屢遭駁回，最終於2023年才審議通過登錄為「聚落建築群」，最後一戶住戶也於今年初遷走。

共和新村未來將何去何從，屏東縣文化資產保護所委託顧問，根據文資法研擬保存及再發展計畫，針對建築管制及景維護等制定相關細節，期間多次召開說明會，並邀請相關單位及民眾加入討論，今日在東港鎮公所舉辦第6次說明會。

共和新村官舍區分甲、乙、丙、丁4級，共7 種形式，反映出日本海軍武官的階級差異。計畫範圍則分為東基地及西基地，東基地為核心區，均為高等官舍，建築及設施、景觀、聚落紋理保存完整，將採整體保存；西基地則採單點或區塊保存。

未來計畫範圍內建築，包括建築線、建物主體、建築臨街面高度、牆面水平帶及開口、斜屋頂、顏色等均有限制；景觀設計部分，包括道路、植栽、圍牆、廣告物等也都有所規範。

文資所主任陳胤霖表示，共和新村位於東港鎮中心地帶，又是僅存的日本海軍航空軍官舍區及第一個現代化住宅區，見證了二戰歷史與戰後眷村文化脈絡，與東港鎮歷史息息相關，非常具有保存價值。