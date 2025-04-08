聽新聞
0:00 / 0:00
不一定要「愛情摩天輪」 高市議員：愛河需要國際地標
高雄連續兩年以國際知名IP取代傳統燈會，吸引眾多粉絲朝聖。議員黃紹庭指出，他個人肯定燈會帶來觀光人潮，不過這種快閃式活動無法吸引國際旅客，要打造國際地標才有利高雄長遠觀光。觀光局長高閔琳說，今年已向觀光署爭取經費強化旗津及愛河觀光特色，85大樓有集團進駐裝修，明年底營運。
為推動高雄觀光，前市長韓國瑜曾倡議在愛河打造愛情摩天輪，後來此案不了了之。
高市議會今天進行交通部門業務質詢，議員黃紹庭指出，高雄冬天溫暖又有港灣特色，去年愛河灣燈會以黃色小鴨為主角，今年換成吉伊卡哇，活動很受歡迎，帶動相關產業雨露均霑，但總不能每年都找一個IP來，這種快閃式、虛胖的活動很快被遺忘，「鴨去樓空」無法永續發展。
「英國倫敦有大笨鐘及倫敦之眼，法國有巴黎鐵塔，東京有東京鐵塔及晴空塔，高雄有什麼？」黃紹庭說，世界知名城市有歷史文化及地標特色，愛河至駁二一帶要有國際地標，不一定是愛情摩天輪，但也不能只存在煙火式快閃活動。
觀光局長高閔琳表示，她認同高雄需要新的國際地標，但愛河附近沒有觀光局管轄土地，只能用活動呈現意象，去年市府跟中央觀光署爭取競爭型計畫，從愛河灣往外輻射至旗津納入規畫，已積極處理海水浴場周邊，會有指標型建物；今年愛河旁鰲燈已經重新點亮，85大樓有海霸王集團進駐裝修，34樓至85樓明年底正式營運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言