快訊

信心喊話「台股已止跌」！金管會曝限空令成效達86%、8家公司執行庫藏股

掃拖機器人「伸手臂」！Saro Z70夾擊障礙物、F25 ACE Combo五合一洗地機1組掃全屋

台股連日重挫…高關稅風暴衝擊下「要跌多久」？法人曝關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

不一定要「愛情摩天輪」 高市議員：愛河需要國際地標

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員黃紹庭建議，市府應善用高雄港及愛河特色，打造代表性地標吸引國際遊客。記者徐白櫻／翻攝
高市議員黃紹庭建議，市府應善用高雄港及愛河特色，打造代表性地標吸引國際遊客。記者徐白櫻／翻攝

高雄連續兩年以國際知名IP取代傳統燈會，吸引眾多粉絲朝聖。議員黃紹庭指出，他個人肯定燈會帶來觀光人潮，不過這種快閃式活動無法吸引國際旅客，要打造國際地標才有利高雄長遠觀光。觀光局長高閔琳說，今年已向觀光署爭取經費強化旗津及愛河觀光特色，85大樓有集團進駐裝修，明年底營運。

為推動高雄觀光，前市長韓國瑜曾倡議在愛河打造愛情摩天輪，後來此案不了了之。

高市議會今天進行交通部門業務質詢，議員黃紹庭指出，高雄冬天溫暖又有港灣特色，去年愛河灣燈會以黃色小鴨為主角，今年換成吉伊卡哇，活動很受歡迎，帶動相關產業雨露均霑，但總不能每年都找一個IP來，這種快閃式、虛胖的活動很快被遺忘，「鴨去樓空」無法永續發展。

「英國倫敦有大笨鐘及倫敦之眼，法國有巴黎鐵塔，東京有東京鐵塔及晴空塔，高雄有什麼？」黃紹庭說，世界知名城市有歷史文化及地標特色，愛河至駁二一帶要有國際地標，不一定是愛情摩天輪，但也不能只存在煙火式快閃活動。

觀光局長高閔琳表示，她認同高雄需要新的國際地標，但愛河附近沒有觀光局管轄土地，只能用活動呈現意象，去年市府跟中央觀光署爭取競爭型計畫，從愛河灣往外輻射至旗津納入規畫，已積極處理海水浴場周邊，會有指標型建物；今年愛河旁鰲燈已經重新點亮，85大樓有海霸王集團進駐裝修，34樓至85樓明年底正式營運。

快閃 愛河 觀光局

延伸閱讀

高雄獨居人口攀升創10年新高 46萬戶只住1人

高雄市立聯合醫院力推在宅照護 8旬嬤享類住院診療服務

高雄機車多、臨停一位難求 議員建議試辦智慧機車位

智慧城市？高市府機關10年舊電腦比比皆是…上完廁所資料還在傳

相關新聞

不一定要「愛情摩天輪」 高市議員：愛河需要國際地標

高雄連續兩年以國際知名IP取代傳統燈會，吸引眾多粉絲朝聖。議員黃紹庭指出，他個人肯定燈會帶來觀光人潮，不過這種快閃式活動...

東港共和新村發展計畫將送審 國內僅存海軍航空眷舍

屏東東港共和新村是國內僅存的日本海軍水上航空基地軍官舍群，目前已被畫定為聚落建築群。共和新村保存及再發展計畫經多次修改，...

高雄獨居人口攀升創10年新高 46萬戶只住1人

高雄獨活人口攀升，根據高市民政局統計，2024年全市單獨居處一處所，而獨立生活的「單獨生活戶」人口，達46.78萬人，約...

高捷黃線經費暴增6成 民代擔心12站無錢發包

高雄捷運多線推動中，捷運黃線經費增加926億元、完工期至少延後4年，議員質疑造價暴漲63％與實際原物料漲幅不符，12站恐...

內埔消防分隊廳舍今新建 防災量能升級明年底完工

屏東縣內埔消防分隊原辦公廳舍老舊、空間狹窄、整體空間不敷使用，縣府籌措經費1億550萬元，異地新建內埔消防分隊廳舍，預計...

小琉球將設置全島第一支紅綠燈 鄉民意見不一

小琉球要有紅綠燈了！近年來小琉球觀光極夯，湧入的人車潮造成島上交通問題，考量到小琉球經濟活動與觀光發展所帶動的交通流量增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。