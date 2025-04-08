不一定要「愛情摩天輪」 高市議員：愛河需要國際地標

高雄連續兩年以國際知名IP取代傳統燈會，吸引眾多粉絲朝聖。議員黃紹庭指出，他個人肯定燈會帶來觀光人潮，不過這種快閃式活動無法吸引國際旅客，要打造國際地標才有利高雄長遠觀光。觀光局長高閔琳說，今年已向觀光署爭取經費強化旗津及愛河觀光特色，85大樓有集團進駐裝修，明年底營運。

為推動高雄觀光，前市長韓國瑜曾倡議在愛河打造愛情摩天輪，後來此案不了了之。

高市議會今天進行交通部門業務質詢，議員黃紹庭指出，高雄冬天溫暖又有港灣特色，去年愛河灣燈會以黃色小鴨為主角，今年換成吉伊卡哇，活動很受歡迎，帶動相關產業雨露均霑，但總不能每年都找一個IP來，這種快閃式、虛胖的活動很快被遺忘，「鴨去樓空」無法永續發展。

「英國倫敦有大笨鐘及倫敦之眼，法國有巴黎鐵塔，東京有東京鐵塔及晴空塔，高雄有什麼？」黃紹庭說，世界知名城市有歷史文化及地標特色，愛河至駁二一帶要有國際地標，不一定是愛情摩天輪，但也不能只存在煙火式快閃活動。

觀光局長高閔琳表示，她認同高雄需要新的國際地標，但愛河附近沒有觀光局管轄土地，只能用活動呈現意象，去年市府跟中央觀光署爭取競爭型計畫，從愛河灣往外輻射至旗津納入規畫，已積極處理海水浴場周邊，會有指標型建物；今年愛河旁鰲燈已經重新點亮，85大樓有海霸王集團進駐裝修，34樓至85樓明年底正式營運。