高雄獨居人口攀升創10年新高 46萬戶只住1人

高雄獨活人口攀升，根據高市民政局統計，2024年全市單獨居處一處所，而獨立生活的「單獨生活戶」人口，達46.78萬人，約佔總人口近2成，相比前一年增加了約2.7萬人，年增幅6.3%，獨活人口已刷下近十年來新高點。

高雄獨活人口暴增最明顯的行政區，排名前6名都集中在北高雄，包括仁武、岡山、左營、鼓山、楠梓、橋頭等區、其中，楠梓及橋頭區2024年獨活人口年增幅均突破1成，又以橋頭區增幅達11.4%，是高雄獨活族增加最多的區域。

台灣房屋左營R15加盟店店東黃識頻說，橋頭、楠梓區是台積電效應主要受惠區，近年受就業人口與投資置產交易表現旺盛，加上該區新案供給熱絡，房價相比市區來的親民，相對也提高民眾買房自立門戶的可能性，因此1人戶增加比例也較為明顯。

黃識頻指出，近年高雄主要商業發展重心集中在北高雄，尤以左營、鼓山區為蛋黃核心，區段不動產價值高，也因房價水位高，購屋族普遍經濟自主能力高，也更有能力享受獨立生活或額外置產投資。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮說，隨著晚婚、不婚、失婚族增加，加上高雄人口老化嚴重，單身、獨居老人人口增加，高雄去年平均每戶設籍人口已呈現逐季下滑，每戶人口僅不到3人，是中南部地區最少的縣市，家庭人口結構明顯走向迷你化。

李家妮表示，近年高雄受科技產業紅利，磁吸單身科技新貴及豐沛投資買盤進場，隨著高雄就業力攀升，年輕人因經濟力提高或價值觀因素而選擇獨居，加上因應市場變化，高雄近年小宅供給需求增，皆是帶動一人宅比例攀升的因素。