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高捷黃線經費暴增6成 民代擔心12站無錢發包

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市副議長曾俊傑高雄軌道建設來自中央的補助是否受影響，捷運局長吳嘉昌表示，黃線整體增加經費約926億元，中央負擔740億元，高雄市自籌180億元。記者徐白櫻／翻攝
高市副議長曾俊傑高雄軌道建設來自中央的補助是否受影響，捷運局長吳嘉昌表示，黃線整體增加經費約926億元，中央負擔740億元，高雄市自籌180億元。記者徐白櫻／翻攝

高雄捷運多線推動中，捷運黃線經費增加926億元、完工期至少延後4年，議員質疑造價暴漲63％與實際原物料漲幅不符，12站恐無錢發包。捷運局回應，黃線增加經費涵蓋26%利潤管理費在內，依據去年底決標價格，北市南環線預算增加102.5％、北環增加120％，大環境使然。

捷運黃線2020年核定通過，隔年陸續決標，原預算1442億元，市府增加預算至2368億元。依據捷運工程局資料，2020年到2024年混凝土漲價70.44％、鋼板漲價50.71％、水電環控電梯等工程漲價83.52％。

白喬茵今在議會質疑，混凝土4年漲43％，依照行政院工程會資料混凝土漲28.49％，捷運局卻提供70.44％，其餘原物料漲幅也跟捷運局提供的數據有落差；另是否會因成本大增導致YC04民族路到亞灣、YC05衛武營到五甲，共12站沒有錢發包。

捷運局長吳嘉昌回應，物調經費都有專業顧問建議及遵守行政院2023年發布注意事項辦理，除原物料漲幅產生的價差外，尚有利潤管理費約26％未計入，12站會按原計畫施工。

白喬茵強調，黃線尚有900多億元缺口，未來施工過程中物價波動會日趨嚴重，捷運局應準確控管成本漲幅，確保市府跟廠商雙贏。

副議長曾俊傑、議員何權峰等人也擔憂，黃線、林園小港延伸線及岡山路竹延伸線正施工中，中央總預算被刪及中央統籌分配稅款改變，中央補助是否受影響。

吳嘉昌說，已發包工程部分按期程推動，未發包則擔心期程會延宕；以黃線為例，經費約增926億元，中央負擔740億元，高雄市自籌180億元，財政局成立軌道建設財務籌措小組，經費來自聯開、增額容積及票匭收入等，持續關注軌道建設的預算問題。

高市議員何權峰說，捷運黃線預算增加，近日又發生美國提高關稅，希望2032年能第一階段通車。記者徐白櫻／翻攝
高市議員何權峰說，捷運黃線預算增加，近日又發生美國提高關稅，希望2032年能第一階段通車。記者徐白櫻／翻攝
高市議員白喬茵質疑，造價暴漲63％與實際原物料漲幅不符，12站恐無錢發包。記者徐白櫻／翻攝
高市議員白喬茵質疑，造價暴漲63％與實際原物料漲幅不符，12站恐無錢發包。記者徐白櫻／翻攝

漲價 白喬茵 高雄捷運

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