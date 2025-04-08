高捷黃線經費暴增6成 民代擔心12站無錢發包

高雄捷運多線推動中，捷運黃線經費增加926億元、完工期至少延後4年，議員質疑造價暴漲63％與實際原物料漲幅不符，12站恐無錢發包。捷運局回應，黃線增加經費涵蓋26%利潤管理費在內，依據去年底決標價格，北市南環線預算增加102.5％、北環增加120％，大環境使然。

捷運黃線2020年核定通過，隔年陸續決標，原預算1442億元，市府增加預算至2368億元。依據捷運工程局資料，2020年到2024年混凝土漲價70.44％、鋼板漲價50.71％、水電環控電梯等工程漲價83.52％。

白喬茵今在議會質疑，混凝土4年漲43％，依照行政院工程會資料混凝土漲28.49％，捷運局卻提供70.44％，其餘原物料漲幅也跟捷運局提供的數據有落差；另是否會因成本大增導致YC04民族路到亞灣、YC05衛武營到五甲，共12站沒有錢發包。

捷運局長吳嘉昌回應，物調經費都有專業顧問建議及遵守行政院2023年發布注意事項辦理，除原物料漲幅產生的價差外，尚有利潤管理費約26％未計入，12站會按原計畫施工。

白喬茵強調，黃線尚有900多億元缺口，未來施工過程中物價波動會日趨嚴重，捷運局應準確控管成本漲幅，確保市府跟廠商雙贏。

副議長曾俊傑、議員何權峰等人也擔憂，黃線、林園小港延伸線及岡山路竹延伸線正施工中，中央總預算被刪及中央統籌分配稅款改變，中央補助是否受影響。