內埔消防分隊廳舍今新建 防災量能升級明年底完工

屏東縣內埔消防分隊原辦公廳舍老舊、空間狹窄、整體空間不敷使用，縣府籌措經費1億550萬元，異地新建內埔消防分隊廳舍，預計2026年底完工，今天舉行動土典禮，盼能防災量能全面升級。

屏東縣長周春米今出席動土典禮，周春米說，原內埔消防分隊辦公廳舍現址位於內埔市區，因辦公廳舍老舊、空間狹窄、辦公暨停車空間不敷使用，同時鄰近交通繁忙鬧區致出勤不便，為提升整體災防效率，因應勤務日增及增置設施與設備空間需求，辦理整體遷建計畫。

消防局表示，新建辦公廳舍規模是地上五層樓新建物，樓層配置預計1樓為大廳、備勤室、消防器材室、發電機室及車庫；2樓為辦公室；3樓為分隊長寢室與辦公室、小隊長寢室、隊員雙人寢室及戶外休憩區；4樓為隊員雙人寢室，另外，5樓做為交誼餐廳、室內體能訓練室、廚房、曬衣陽台及戶外訓練空間，透過提供完整友善消防辦公廳舍，讓消防夥伴提升災害防救效率，確保民眾生命財產安全。

消防局表示，新建廳舍工程位在內埔鄉學文路與文山路口，為一棟地上五層的新建物，基地面積1204.35平方公尺，總樓地板面積1536.38平方公尺，臨近鄉公所及鄉民代表會，未來將共同形成內埔鄉行政中心，透過整體消防設備的提升，帶給屏東鄉親更多保障。