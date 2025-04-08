小琉球將設置全島第一支紅綠燈 鄉民意見不一

小琉球要有紅綠燈了！近年來小琉球觀光極夯，湧入的人車潮造成島上交通問題，考量到小琉球經濟活動與觀光發展所帶動的交通流量增長，將在全德國小旁的復興路與相埔路口，設置全島第一支紅綠燈，消息傳出，鄉民們意見不一。

配合國土管理署推動的「校園周邊暨行車道路安全改善計畫」，屏東縣政府辦理校園周邊路口實地會勘，因小琉球交通流量增長導致學童通學環境面臨安全壓力，決定在琉球鄉全德國小旁的復興路與相埔路口設置交通號誌。

紅綠燈預計7月驗收、8月啟用，縣府希望藉由設置號誌，提升通學路線安全性，也能讓學童於日常生活中及早熟悉號誌化路口運作模式，建立正確用路觀念與交通安全意識。