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高雄機車多、臨停一位難求 議員建議試辦智慧機車位

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄機車數量多，有些熱區停車困難，外送員投訴常因臨停被開單，議員李雅慧建議比照外縣市推動機車臨停區，並採用智慧停車格以節省人力。記者徐白櫻／翻攝
高雄機車數量多，有些熱區停車困難，外送員投訴常因臨停被開單，議員李雅慧建議比照外縣市推動機車臨停區，並採用智慧停車格以節省人力。記者徐白櫻／翻攝

高雄市機車超過200萬輛，許多地點停車困難，若被開單、拖吊很苦惱。議員李雅慧指出，機車格不足加上外送業蓬勃，臨停車位一位難求，多縣市推動機車臨停提高周轉率，建議市府選定拖吊熱區試辦機車智慧停車格。交通局回應，近日會跟外送平台業者討論，並邀請智慧停車格業者研究技術是否可行。

高市議會今天進行交通部門質詢，議員李雅慧指出，機車停車格有限，騎樓或人行道常停滿機車，上班洽公、郵政人員或外送員等族群都有臨停需求，外送族反映，常因為送餐被警察開單，辛苦所得要付罰單內心很不平。台北市設機車臨停限時40分鐘、桃園市試辦外送前30分鐘停車免費、新竹市臨停每小時收費10元，高雄應參考推動。

李雅慧說，機車停車收費耗費人力，可以考慮比照汽車推動機車智慧停車格，這樣節省人力，也能利用手機APP找尋空位，最終達到提高機車停車格的周轉率，希望會同警方會勘拖吊熱區，選定五處試辦。

交通局長張淑娟回應，16日會跟外送平台業者開會，納入此議題；因為機車只有後面有車牌，路側設備照不到車牌，只能用高位，智慧停車格需要找業者研究技術，若可行就找區域試辦。

外送平台 智慧停車格 議員

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