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影／台灣黑熊再現寶山蜂場 埋頭大啖蜂蜜

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
黑熊3月29日凌晨入侵高雄市桃源區寶山的茶園，取食蜂箱內的蜂蜜，導致水泥蜂箱被破壞。圖／屏東分署提供
黑熊3月29日凌晨入侵高雄市桃源區寶山的茶園，取食蜂箱內的蜂蜜，導致水泥蜂箱被破壞。圖／屏東分署提供

高雄市桃源區寶山一處海拔1342公尺的茶園，去年7月曾遭台灣黑熊到訪工寮，取食蜂箱內的蜂蜜，雖當時已移除周遭可能吸引黑熊的食物、廚餘，但今年3月29日該名蜂農又發現移到茶園另一端的蜂箱仍遭到破壞，查看監視器後只見1頭臺灣黑熊埋頭大啖蜂蜜，隨即通報林業保育署屏東分署。

屏東分署立即派員前往現場勘查，發現共有5個蜂箱被黑熊破壞，蜂箱內的巢片已不見蹤影。由於該茶園已是第2次通報黑熊入侵，依規定無法再領取通報獎勵金，但損失的蜂蜜仍能獲得林業保育署補償。

目前蜂場主人已依分署建議，將蜂蜜提前採收，並移除蜂箱，避免黑熊持續滋擾，也配合林業保育署屏東分署架設自動相機進行監測，以瞭解該區黑熊動態。

由於近年黑熊族群逐漸往淺山擴張，屏東分署提醒民眾，如遇黑熊侵擾請通報林業保育署24小時專線0800-000-930（您您您救山林），山村居民請完整收納食物、廚餘或蜂箱等，避免黑熊「光顧」。

屏東分署說，山區農民若因防制獸害或原住民傳統狩獵不慎誤捕黑熊，只要立即通報、協助救援就不會被咎責；民眾在野外遭遇黑熊，切記不驚嚇、不打擾，儘速遠離，就能確保人熊和平共處。

黑熊3月29日凌晨入侵高雄市桃源區寶山的茶園，破壞取食的木製蜂箱。圖／屏東分署提供
黑熊3月29日凌晨入侵高雄市桃源區寶山的茶園，破壞取食的木製蜂箱。圖／屏東分署提供
黑熊3月29日凌晨入侵茶園蜂箱大啖蜂蜜。圖／屏東分署提供
黑熊3月29日凌晨入侵茶園蜂箱大啖蜂蜜。圖／屏東分署提供

台灣黑熊 屏東 蜂蜜

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