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屏東隊赴星參加食品展 參訪新加坡上市昇菘集團搶先機

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2025新加坡國際食品展今起一連四天在新加坡博覽中心開展，屏東隊昨到展場布展後就到新加坡上市集團昇菘超市總部參訪。圖／屏東縣政府提供
2025新加坡國際食品展今起一連四天在新加坡博覽中心開展，屏東隊昨到展場布展後就到新加坡上市集團昇菘超市總部參訪。圖／屏東縣政府提供

2025新加坡國際食品展今在新加坡博覽中心開展，屏東隊昨到展場布展後接著到新加坡上市集團昇菘超市總部參訪；集團董事長林佑龍肯定屏東好物，他說，進來昇菘、進來新加坡就是走出世界窗口，歡迎屏東好物在昇菘超市販售。

新加坡昇菘集團在當地是知名上市公司，也是新加坡最大的連鎖超市之一，旗下有78個超市據點。昇菘集團多年來持續與台灣農業部及縣市政府保持友好互動，會定期舉辦台灣農產節或食品節。

屏東優質的水果及農漁畜牧等加工產品，深受新加坡當地民眾青睐。縣長周春米行前除為12家參展廠商加油打氣，預祝大家訂單滿滿、業績長紅，更特別指示工商策進會總幹事張菽蓁，把握所有可能交流、行銷機會。

屏東隊一行30多人昨下午抵達新加坡昇菘集團，受到董事長林佑龍等人熱情歡迎。工商策進會總幹事張菽蓁向董事長林佑龍轉達縣長問候及感謝之意，並代表致贈屏東特色伴手禮，有六堆精釀醬油、原民皮雕及耳掛式咖啡、鳳梨乾、芒果乾以及鍍金的屏東巧克力，期待屏東農特產品及食品加工品未來有更多的機會行銷新加坡，也透過昇菘在當地的影響力，讓更多東南亞地區的民眾認識屏東好物。

屏東今年參展12家業者分別如記食品有限公司、健翔興業有限公司、沁騰實業股份有限公司、大花農場、御田食品有限公司、六堆釀興業有限公司、松禾記食品有限公司、浤良食品股份有限公司、屏榮實業股份有限公司、青田農業股份有限公司、味一食品有限公司、義香食品加工廠展示豐富多的商品，涵蓋飲品、水產品、芝麻醬、魚鬆肉鬆、黃金泡菜、檸檬等加工食品。

屏東參展業者展現強烈企圖心與衝勁，把握機會與昇菘集團採購人員交流互動，期待四天展期，能有更多機會與國際買家互動交流，讓屏東優質的產品能在東南亞市場上開拓出更寬廣的通路及商機。

屏東 新加坡 超市

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